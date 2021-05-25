Зеленский поручил прекратить авиасообщение с Беларусью

Источник материала: ОНТ

Двойные стандарты украинских властей.

Владимир Зеленский, видимо, забыл эпизод 2016 года, когда самолет «Белавиа», который летел из Киева в Минск, украинские диспетчеры развернули обратно, при этом угрожая сбить пассажирское судно.

Киев тогда заявил, что на борту находится пассажир, представляющий угрозу безопасности Украины. Искали флешку, не найдя, пассажира отпустили.

После этого нынешние комментарии и решения руководства Украины лишь подтверждают политику двойных стандартов.

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