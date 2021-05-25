Гороскоп на 26 мая: судьбоносное знакомство у Раков, удача у Рыб и встреча с мошенниками у Весов

Источник материала: ОНТ

знакомство у Раков, удача у Рыб и встреча с мошенниками у Весов" class="one-news__figure-img">

Овны завтра будут полны оптимизма и энергии. Удачно сложится совместная работа в коллективе или в бизнесе. Постарайтесь, чтобы свойственная вам независимость не отразилась негативно на семье.

Кропотливая работа поможет Тельцам запастись душевным равновесием в ожидании новых перспектив. Деловые поездки и встречи вам лучше перенести на другой день.

Звёзды рекомендуют Близнецам не спешить с принятием решений. Разговор с руководителем поможет расставить акценты в ваших отношениях и избежать возможных неясностей в будущем.

Раки могут получить неожиданное известие, которое существенно повлияет на дальнейшие события. Новое знакомство окажется судьбоносным и перевернёт вашу жизнь.

Львы могут начинать новые дела и проекты, которые в перспективе принесут доход и обеспечат успех. Коллеги охотно поддержат ваши идеи. В личной жизни вас ждёт приятный сюрприз.

Девам звёзды советуют быть внимательнее ко всему новому и прогрессивному, что можно использовать для вашего личностного и профессионального развития.

Весы, плохое настроение способно испортить ваши отношения с партнёром. Риск столкнуться с мошенниками при проведении торговых сделок очень высокий.

У Скорпионов благоприятное время для развития деловых связей. Работа с клиентами будет успешной. Старайтесь не доверять новой информации, если она получена из неопределённых источников.

От Стрельцов потребуется принятие ответственных решений. Не упускайте инициативу из рук. Хороший день для проведения финансовых операций. Соблюдайте размеренность и спокойствие.

Повышается вероятность обманов и недоразумений у Козерогов. Неожиданно могут вскрыться детали, о которых раньше никто не догадывался. Этот факт осложнит взаимопонимание с родными.

Водолеям надо проявить осторожность на дорогах. Ваша невнимательность может спровоцировать аварийную ситуацию. В личных отношениях звёзды рекомендуют не давать поводов для ревности.

У Рыб – удачный день для смелых и решительных действий. Старайтесь держать себя в руках, чтобы не спровоцировать ссору. Интересную мысль попробуйте воплотить в жизнь.

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