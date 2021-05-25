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Air France объявила о приостановке полетов над Беларусью

25.05.2021 09:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Саммит ЕС ранее рекомендовал европейским перевозчикам отказаться от полетов в воздушном пространстве республики.



Французская авиакомпания Air France приостанавливает полеты своих судов в воздушном пространстве Белоруссии. Об этом во вторник сообщило Agence France-Presse, сообщает ТАСС.

"Air France ознакомилась с выводами Европейского совета и приостанавливает до дальнейшего уведомления полеты своих самолетов в воздушном пространстве Белоруссии" - отметили в компании. Там добавили, что экипажи самолетов, находящихся в пути, получат изменения в планах полета.

Саммит Евросоюза в понедельник вечером постановил запретить белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты ЕС и совершать полеты над территорией Евросоюза, а также рекомендовал европейским перевозчикам отказаться от полетов в воздушном пространстве Беларуси.
 
 
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Саммит ЕС ранее рекомендовал европейским перевозчикам отказаться от полетов в воздушном пространстве республики.
 
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