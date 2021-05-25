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Заводской корпус, построенный к 50-летию СССР, взорвали в Орше

25.05.2021 09:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Орше на заводе «Легмаш» провели второй подрыв заброшенного здания цеха, построенного в советские времена. Полностью снести его пока не удалось.


Снос заводского корпуса в Орше взрывом. Фото МЧС

Сносится здание, судя по всему, построенное в 1972 году — на его крыше сохранялась декоративная надстройка, на стенах которой выложено «СССР 50». Поскольку рядом со зданием проходит открытая теплотрасса, взрывать его решили в три этапа, пишет ННВ.



 

 Две недели под старым цехом взорвали 26 килограммов взрывчатки. Во время второго взрыва использовали заряд меньшей мощности — всего 16 килограммов, сообщается пресс-службой МЧС.



 

Снос неэксплуатируемого заводского корпуса методом подрыва проводят взрывотехники пожарного аварийно-спасательного отряда «Витязь». Чтобы полностью сровнять здание с землей потребуется еще и третий этап взрывных работ.


Снос заводского корпуса в Орше взрывом. Фото МЧС

В 2018 году было принято решение забрать у предприятия примерно 8 гектаров неэффективно используемой площади и передать эту территорию городу. Поэтому до 2021 года заводу было необходимо снести аварийные здания и сооружения, а неиспользуемые ввести в хозяйственный оборот путем продажи с аукциона.
 
 
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В Орше на заводе «Легмаш» провели второй подрыв заброшенного здания цеха, построенного в советские времена. Полностью снести его пока не удалось.
 
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