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Джо Байден прокомментировал инцидент с самолетом Ryanair в Беларуси

25.05.2021 09:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент США Джо Байден поддержал позицию ЕС ввести адресные экономические санкции в отношении Беларуси. Он также поручил своей администрации выработать шаги по привлечению к ответственности тех, кто причастен к инциденту с самолетом авиакомпании Ryanair и арестом журналиста Романа Протасевича, который был на борту.

Джо Байден прокомментировал инцидент с самолетом Ryanair в Беларуси
"Я поручил моей команде разработать надлежащие варианты для привлечения причастных к ответственности в тесной координации с ЕС, другими союзниками и партнерами, международными организациями", говорится в заявлении Байдена, опубликованном на сайте Белого Дома, передает Еврорадио.

Принудительное перенаправление гражданского самолета, который летел между двумя странами-членами ЕС, и арест Протасевича президент США назвал "прямым нарушением международных норм".

"Этот возмутительный инцидент и видео, которое господин Пратасевич, судя по всему, снял под принуждением, являются позорным нападением как на политическое инакомыслие, так и на свободу прессы", — сказал Байден.  

Джо Байден подчеркнул, что США вместе с другими странами призывают белорусские власти освободить журналиста, а также сотни других политических заключенных, которые в настоящее время "несправедливо содержатся под стражей режимом Лукашенко". Байден также отметил, что "Соединенные Штаты продолжат поддерживать народ Беларуси в его борьбе".

В понедельник также состоялся телефонный разговор советника по национальной безопасности Джека Салливана со Светланой Тихановской. Стороны говорили об инциденте с самолетом, требовании США немедленно освободить Романа Пратасевича и всех ползаключенных в Беларуси, а также о необходимости проведения свободных и справедливых выборов под наблюдением ОБСЕ.

"Господин Салливан ясно дал понять, что Соединенные Штаты в координации с ЕС и другими союзниками и партнерами будут привлекать к ответственности режим Лукашенко", говорится в сообщении, опубликованном на сайте Белого Дома.
 
 
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Президент США Джо Байден поддержал позицию ЕС ввести адресные экономические санкции в отношении Беларуси. Он также поручил своей администрации выработать шаги по...
 
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