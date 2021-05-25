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Сергеев о выборах в парламент "по-новому"
25.05.2021 09:45 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Темы беседы:
© Sputnik / Виктор Толочко
– партии или "мажоритарии": что предложит белорусскому избирателю обновленная Конституция?
– единый день голосования как способ сэкономить средства и избежать излишней политической напряженности;
– новости Союзного строительства: самое время представить обществу обновленный позитивный проект!
Программу "Горизонт событий" с участием председателя Белорусского общественного объединения "Русь" Николая Сергеева смотрите на Sputnik Беларусь.
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О грядущих конституционных изменениях и не только рассуждает гость программы "Горизонт событий", председатель Белорусского общественного объединения "Русь"...
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