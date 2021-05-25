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Сергеев о выборах в парламент "по-новому"

25.05.2021 09:45 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Темы беседы:

© Sputnik / Виктор Толочко
Сергеенко: референдум по Конституции не спровоцирует новых протестов

– партии или "мажоритарии": что предложит белорусскому избирателю обновленная Конституция? 

– единый день голосования как способ сэкономить средства и избежать излишней политической напряженности;

– новости Союзного строительства: самое время представить обществу обновленный позитивный проект!

Программу "Горизонт событий" с участием председателя Белорусского общественного объединения "Русь" Николая Сергеева смотрите на Sputnik Беларусь.

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О грядущих конституционных изменениях и не только рассуждает гость программы "Горизонт событий", председатель Белорусского общественного объединения "Русь"...
 
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