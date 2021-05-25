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Фотофакт. Бело-красно-белый флаг на Эвересте. Его подняла первая покорившая вершину белоруска

25.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Алла Касабуцкая стала первой белорусской женщиной, которая поднялась на Эверест. На высоте 8849 метров она подняла бело-красно-белый флаг.

Фотофакт. Бело-красно-белый флаг на Эвересте. Его подняла первая покорившая вершину белоруска

— Беларусь! Мы на вершине мира! — написала белоруска.

 

 
 
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Алла Касабуцкая стала первой белорусской женщиной, которая поднялась на Эверест. На высоте 8849 метров она подняла бело-красно-белый флаг.
 
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