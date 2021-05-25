Быков: Лукашенко – истребитель Беларуси, удерживающий в заложниках десять миллионов человек

Источник материала: Салiдарнасць

Российский писатель и поэт отмечает, что Роман Протасевич – первый журналист в истории, которого перехватывали истребителем.





Карикатура Ёлкина

– Это уже показатель исключительного качества, – пишет Дмитрий Быков в Собеседнике . – Когда МИД России и его разнообразные подголоски упоминают пример с самолетом Эво Моралеса, которому всего лишь не давали посадки в Европе из-за гипотетического Сноудена на борту, – это, конечно, изначально неработающее сравнение, поскольку Протасевич никаких военных тайн не выдавал, а всего лишь освещал протесты; но истребитель, выпущенный для перехвата мирного гражданского рейса в небе Европы, – это особый случай.

Быков отмечает: «Лукашенко – истребитель Беларуси, удерживающий в заложниках десять миллионов человек».

И перечисляет пять очевидных вещей.

Первая: диктаторы смертельно боятся соцсетей и готовы расправляться с активистами сетевого протеста любой ценой; больше того, этих самодеятельных молодых активистов они боятся больше, чем любых международных организаций и их санкций.

Вторая: Россия будет поддерживать любые действия любых диктаторов против доставшихся им народов, поскольку само российское руководство готово пересекать все красные линии, лишь бы остаться у власти. Следовательно, борьба против Лукашенко бессмысленна, пока его стопроцентно, даже без ритуальных оговорок, поддерживает Кремль.

Третья: никакой компромисс между Лукашенко и населением Беларуси невозможен, никаких временных правительств или щадящих условий отставки не будет.

Четвертая: России следует приготовиться к белорусскому режиму диктатуры.

Пятая: любые журналисты, политологи и пропагандисты во всем мире, которые одобряют действия Лукашенко или откровенно любуются ими, должны быть вычеркнуты из любых профессиональных сообществ и бойкотируемы.

– А говорить, что для спасения Протасевича ничего нельзя сделать – стыдно, – подытоживает Дмитрий Быков. – Нельзя делать совсем другие вещи – например летать над Беларусью, торговать с ней или пускать Лукашенко в гости, пока он находится у власти.

Все можно сделать, если захотеть. Впрочем, ничего не делать тоже можно. Нельзя только сохранить при этом лицо – довольно важный актив, если кто еще не понял.