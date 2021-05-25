ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Быков: Лукашенко – истребитель Беларуси, удерживающий в заложниках десять миллионов человек

25.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Российский писатель и поэт отмечает, что Роман Протасевич – первый журналист в истории, которого перехватывали истребителем.

Быков: Лукашенко – истребитель Беларуси, удерживающий в заложниках десять миллионов человек

Карикатура Ёлкина

– Это уже показатель исключительного качества, – пишет Дмитрий Быков в Собеседнике. – Когда МИД России и его разнообразные подголоски упоминают пример с самолетом Эво Моралеса, которому всего лишь не давали посадки в Европе из-за гипотетического Сноудена на борту, – это, конечно, изначально неработающее сравнение, поскольку Протасевич никаких военных тайн не выдавал, а всего лишь освещал протесты; но истребитель, выпущенный для перехвата мирного гражданского рейса в небе Европы, – это особый случай.

Быков отмечает: «Лукашенко – истребитель Беларуси, удерживающий в заложниках десять миллионов человек».

И перечисляет пять очевидных вещей.

Первая: диктаторы смертельно боятся соцсетей и готовы расправляться с активистами сетевого протеста любой ценой; больше того, этих самодеятельных молодых активистов они боятся больше, чем любых международных организаций и их санкций.

Вторая: Россия будет поддерживать любые действия любых диктаторов против доставшихся им народов, поскольку само российское руководство готово пересекать все красные линии, лишь бы остаться у власти. Следовательно, борьба против Лукашенко бессмысленна, пока его стопроцентно, даже без ритуальных оговорок, поддерживает Кремль.

Третья: никакой компромисс между Лукашенко и населением Беларуси невозможен, никаких временных правительств или щадящих условий отставки не будет.

Четвертая: России следует приготовиться к белорусскому режиму диктатуры.

Пятая: любые журналисты, политологи и пропагандисты во всем мире, которые одобряют действия Лукашенко или откровенно любуются ими, должны быть вычеркнуты из любых профессиональных сообществ и бойкотируемы.

Читайте также

– А говорить, что для спасения Протасевича ничего нельзя сделать – стыдно, – подытоживает Дмитрий Быков. – Нельзя делать совсем другие вещи – например летать над Беларусью, торговать с ней или пускать Лукашенко в гости, пока он находится у власти.

Все можно сделать, если захотеть. Впрочем, ничего не делать тоже можно. Нельзя только сохранить при этом лицо – довольно важный актив, если кто еще не понял.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российский писатель и поэт отмечает, что Роман Протасевич – первый журналист в истории, которого перехватывали истребителем.
 
Новости дня
Новости разные
 
Вышел ролик блокбастера "Вечные" с Джоли и Хайек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.05.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by