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Белорусского посла Михневича вызвали «на ковер» в МИД Бельгии
Источник материала: Навiны
Посол Беларуси Александр Михневич (работает в Бельгии и Люксембурге) был вызван в Министерство иностранных дел королевства.
Как заявила министр иностранных дел — вице-премьер Бельгии Софи Вильмес, «неоправданные и недопустимые действия [белорусских властей] не останутся без последствий. Господин Протасевич должен быть немедленно освобожден».
Ранее глава бельгийского правительства Александер де Кроо назвал
В свою очередь МИД Люксембурга выразил Михневичу «решительный протест» против перенаправления в минский аэропорт борта Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс.
Люксембург призвал к немедленному освобождению Протасевича и его девушки Софии Сапега.
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Посол Беларуси Александр Михневич (работает в Бельгии и Люксембурге) был вызван в Министерство иностранных дел королевства.
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