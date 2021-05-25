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Белорусского посла Михневича вызвали «на ковер» в МИД Бельгии

25.05.2021 09:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Посол Беларуси Александр Михневич (работает в Бельгии и Люксембурге) был вызван в Министерство иностранных дел королевства.

Белорусского посла Михневича вызвали «на ковер» в МИД Бельгии

Как заявила министр иностранных дел — вице-премьер Бельгии Софи Вильмес, «неоправданные и недопустимые действия [белорусских властей] не останутся без последствий. Господин Протасевич должен быть немедленно освобожден».

Ранее глава бельгийского правительства Александер де Кроо назвал принудительную посадку самолета недопустимой и также потребовал освобождения журналиста.

В свою очередь МИД Люксембурга выразил Михневичу «решительный протест» против перенаправления в минский аэропорт борта Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс.

Люксембург призвал к немедленному освобождению Протасевича и его девушки Софии Сапега.

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Посол Беларуси Александр Михневич (работает в Бельгии и Люксембурге) был вызван в Министерство иностранных дел королевства.
 
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