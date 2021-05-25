Источник материала: Onliner

Студия Marvel опубликовала двухминутный тизер фильма «Вечные». Преамбула такая: люди со сверхспособностями живут на нашей планете с давних времен, защищая Землю от девиантов — антагонистов, у которых тоже есть мощные способности.

Постановкой картины занимается Хлоя Чжао, которая в прошлом месяце взяла «Оскар» за «Землю кочевников». Актерский состав «Вечных» выглядит внушительно: Анджелина Джоли, Кит Харингтон, Сальма Хайек, Ричард Мэдден.

Премьера ожидается в ноябре этого года.



