Зарплата айтишников без бонусов упала на $500









За прошлый месяц средняя зарплата айтишников превысила 6 тысяч рублей. По сравнению с апрелем прошлого года она выросла на 21%, но относительно марта этого года упала почти на 18%. В деньгах падение составило почти 1,3 тысячи рублей. По сути зарплата вернулась к своему привычному значению. Такие же колебания средней зарплаты были и в прошлом году.





Средняя зарплата в ИТ в рублях





По уровню зарплаты айтишники недосягаемы для других специалистов. Но среди топ-10 видов деятельности в ИТ самое большое падение средней зарплаты в апреле относительно марта.





Средняя зарплата в ИТ в долларах





В валюте средняя зарплата ИТ-специалистов в прошлом месяце составила 2 300 долларов. По сравнению с апрелем прошлого года она выросла на 16,2%, по сравнению с мартом этого года упала на 18%. Для сравнения, за прошлый месяц средняя зарплата айтишников в валюте составила почти 2800 долларов. То есть в апреле она сократилась на 498,4 доллара.





По итогам за январь–апреля средняя зарплата в ИТ-секторе составила 6 255,1 рубля или 2 407,9 доллара. По сравнению с таким же периодом прошлого года зарплата в рублях выросла почти на 20%, в долларах — на 6,1%.