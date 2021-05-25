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Зарплата айтишников без бонусов упала на $500

25.05.2021 10:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бонусы, полученные айтишниками в марте, сделали их среднюю зарплату самой высокой за 6 лет. В апреле компании не выплачивали бонусы, поэтому зарплата ожидаемо упала, причем в валюте сразу на 500 долларов. Это данные официальной статистики.



За прошлый месяц средняя зарплата айтишников превысила 6 тысяч рублей. По сравнению с апрелем прошлого года она выросла на 21%, но относительно марта этого года упала почти на 18%. В деньгах падение составило почти 1,3 тысячи рублей. По сути зарплата вернулась к своему привычному значению. Такие же колебания средней зарплаты были и в прошлом году.

Средняя зарплата в ИТ в рублях 

По уровню зарплаты айтишники недосягаемы для других специалистов. Но среди топ-10 видов деятельности в ИТ самое большое падение средней зарплаты в апреле относительно марта.

Средняя зарплата в ИТ в долларах

В валюте средняя зарплата ИТ-специалистов в прошлом месяце составила 2 300 долларов. По сравнению с апрелем прошлого года она выросла на 16,2%, по сравнению с мартом этого года упала на 18%. Для сравнения, за прошлый месяц средняя зарплата айтишников в валюте составила почти 2800 долларов. То есть в апреле она сократилась на 498,4 доллара. 

По итогам за январь–апреля средняя зарплата в ИТ-секторе составила 6 255,1 рубля или 2 407,9 доллара. По сравнению с таким же периодом прошлого года зарплата в рублях выросла почти на 20%, в долларах — на 6,1%.
 
 
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Бонусы, полученные айтишниками в марте, сделали их среднюю зарплату самой высокой за 6 лет. В апреле компании не выплачивали бонусы, поэтому зарплата ожидаемо...
 
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