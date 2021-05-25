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Депутат Госдумы обвинил Лукашенко «проблемой» России
Источник материала: UDF
Фото: Наталия Губернаторова
«(Ситуация) выглядит достаточно одиозно, - заявил депутат
Константин Затулин пояснил, что Россию зачастую воспринимают как защитницу белорусских интересов, и в этот раз президент Александр Лукашенко «в очередной раз одолжился у Москвы».
Парламентарий указал, что вчерашние действия Минска дали еще один повод для нападок тем, кто и без того критикует нынешнюю белорусскую власть, и это также может быть использовано против российской стороны.
Депутат добавил, что российские власти могли бы направить в Минск запрос по поводу подруги Романа Протасевича, которая была задержана вместе с ним и, по некоторым данным, является гражданкой РФ.
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«Лукашенко в очередной раз одолжился у Москвы», - сказал парламентарий.
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