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Депутат Госдумы обвинил Лукашенко «проблемой» России

25.05.2021 10:21 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Депутат Госдумы обвинил Лукашенко «проблемой» России
Фото: Наталия Губернаторова
Первый зампред думского комитета по делам СНГ Константин Затулин заявил, что решение властей Беларуси по задержанию основателя признанного экстремистским Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича после принудительной посадки его самолета в Минске может иметь для РФ негативные последствия.

«(Ситуация) выглядит достаточно одиозно, - заявил депутат Газете.ru. - Она создает проблемы не только Белоруссии, но и России».


Константин Затулин пояснил, что Россию зачастую воспринимают как защитницу белорусских интересов, и в этот раз президент Александр Лукашенко «в очередной раз одолжился у Москвы».

Парламентарий указал, что вчерашние действия Минска дали еще один повод для нападок тем, кто и без того критикует нынешнюю белорусскую власть, и это также может быть использовано против российской стороны.

Депутат добавил, что российские власти могли бы направить в Минск запрос по поводу подруги Романа Протасевича, которая была задержана вместе с ним и, по некоторым данным, является гражданкой РФ.
 
Теги: Минск
 
 
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«Лукашенко в очередной раз одолжился у Москвы», - сказал парламентарий.
 
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