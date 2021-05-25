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Что сулит гороскоп Василисы Володиной знакам зодиака 25 мая 2021 года
Источник материала: UDF
Василиса Володина
Что сулят звезды знакам Огня на 25 мая по гороскопу астролога Володиной
Овен
Некоторые представители знака Овен могут почувствовать упадок сил в этот период. Несмотря на это, им придется заниматься долгосрочным планированием своих дальнейших действий. Вечер следует посвятить самим себе, можно провести какие-то оздоровительные процедуры или же просто посмотреть интересный фильм.
Лев
Львам астролог Володина прогнозирует благополучный день для совершения покупок, в том числе и крупных. Однако, не стоит приобретать мебель, недвижимость — эти покупки окажутся неудачными. Позволительно в этот период заниматься каким-то там увлекательным и приятным для себя занятием, которое подарит Львам положительные эмоции. День хорош для спорта и прочих физических упражнений.
Стрелец
Стрельцам рекомендуется посвятить этот день в одиночестве, предаться размышлениям и разобраться в своих чувствах. Важно воздержаться от разного рода соблазнов и искушений. Звезды советуют Стрельцам не стремиться к лидерству и проявлять инициативность. Она, как известно, бывает наказуема.
Что сулят звезды знакам Земли на 25 мая по гороскопу астролога Володиной
Телец
Тельцам следует проявлять сдержанность и тактичность в общении с родными и близкими, так ка велика вероятность возникновения конфликтов и скандалов с ними. Василиса Володина советует не раздувать с мухи слона и сразу постараться найти компромисс. День отлично подходит для новых начинаний, смены имиджа и знакомств с интересными людьми.
Дева
Девам звезды сулят напряженный день 25 мая. Снять напряжение им может помочь откровенный и доверительный разговор с человеком, которому Девы могут открыть свои тайны. День неблагоприятный для новых начинаний, особенно в незнакомой деятельности. Некоторым представителям знака удастся наладить свою личную жизнь.
Козерог
Козерогов день склоняет на неожиданные экстравагантные поступки, которые впоследствии помогут им достигнуть их желаемых целей более быстро. Большинству Козерогов удастся решить давно волнующие их вопросы, которые ранее казались «замороженными». Не стоит тянуть на своих плечах всю домашнюю работу. Можно переложить часть обязанностей на плечи кого-то из близких.
Что сулят звезды знакам Воздуха на 25 мая по гороскопу астролога Володиной
Близнецы
Как сообщает издание rsute.ru, Близнецы в этот период могут столкнуться с неожиданными разногласиями и недовольством окружающих, которые станут причиной возникновения скандала. К слову, последний решится не в пользу Близнецов. Не стоит принимать важные решения, не обдумав их хорошенько. Мнение и настроение Близнецов в это время может быть переменчивым.
Весы
Весы могут получить неприятные известия 25 мая, которые сильно испортят им настроение, и заставят пересмотреть возможность отношений с некоторыми личностями. Василиса Володина советует представителям знака сконцентрироваться на работе и семейных делах. Чрезмерно нагружать свой организм не стоит, чтобы не подорвать здоровье.
Водолей
Водолеям в этот период следует умерить свой пыл и страсть, потому как подобное поведение может привести к проблемам в отношениях с партнером. День хорош для завершения ранее начатых дел. Многим Водолеям удастся решить все волнующие их вопросы. Велика вероятность стать жертвами воров или обманщиков, поэтому астролог Володина рекомендует Водолеям быть осторожными и бдительными.
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Тельцам следует проявлять сдержанность и тактичность в общении с родными и близкими.
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