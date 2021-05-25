Источник материала: UDF



Фото: Pixabay.com

Овен

Близнецы

Скорпион

Козерог

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Болезни, травмы и срывы: этим знакам Зодиака конец весны 2021 принесет кучу проблем У Близнецов на этой неделе будет особенно страдать пищеварительная система.

Об этом пишетОвнов ждет трудная неделя, полная стрессов и сбоев в здоровье организма. Вы будете как никогда нервными и впечатлительными. Не исключено, что причиной этому усталость и недосыпание. Откажитесь или умерьте потребление кофе либо крепкого чая, спите не менее семи часов в сутки, и больше гуляйте на природе.У Близнецов на этой неделе будет особенно страдать пищеварительная система. Постарайтесь знать меру и не переедать - это крайне опасно для вас сейчас. Особенно следует быть осторожным представителям знака, у которых есть заболевания органов пищеварения, особенно язвы и гастриты. Соленую, острую еду, алкогольные напитки лучше совсем исключить.На этой неделе у Скорпионов будут глобальные планы, но их выполнению могут помешать проблемы со здоровьем. Астрологи говорят, что организм может подводить вас в самые неподходящие моменты. Не следует пытаться заглушить симптомы таблетками и рваться на работу. Отдохните и поправьте здоровье.На этой неделе нужно обязательно позаботиться о своем здоровье следует Козерогам с заболеваниями щитовидки, гипертонией, диабетом. Также этот период для вас будет травмоопасным, поэтому не поднимайте тяжести и не перенапрягайтесь. Одевайтесь по погоде, ведь вероятность подхватить простуду довольно высока.