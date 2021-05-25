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Болезни, травмы и срывы: этим знакам Зодиака конец весны 2021 принесет кучу проблем

25.05.2021 10:21 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Болезни, травмы и срывы: этим знакам Зодиака конец весны 2021 принесет кучу проблем
Фото: Pixabay.com
Гороскоп 2021 на последнюю неделю мая (24-30 число) принесет некоторым знакам Зодиака огромные проблемы и трудности. Астрологи рассказали им, как пережить конец весны с минимальными потерями, уберечься от опасностей и сохранить здоровье. Есть ли вы в списке невезучих знаков, читайте ниже в нашем материале.

Об этом пишет unian.

Овен


Овнов ждет трудная неделя, полная стрессов и сбоев в здоровье организма. Вы будете как никогда нервными и впечатлительными. Не исключено, что причиной этому усталость и недосыпание. Откажитесь или умерьте потребление кофе либо крепкого чая, спите не менее семи часов в сутки, и больше гуляйте на природе.

Близнецы


У Близнецов на этой неделе будет особенно страдать пищеварительная система. Постарайтесь знать меру и не переедать - это крайне опасно для вас сейчас. Особенно следует быть осторожным представителям знака, у которых есть заболевания органов пищеварения, особенно язвы и гастриты. Соленую, острую еду, алкогольные напитки лучше совсем исключить.

Скорпион


На этой неделе у Скорпионов будут глобальные планы, но их выполнению могут помешать проблемы со здоровьем. Астрологи говорят, что организм может подводить вас в самые неподходящие моменты. Не следует пытаться заглушить симптомы таблетками и рваться на работу. Отдохните и поправьте здоровье.

Козерог


На этой неделе нужно обязательно позаботиться о своем здоровье следует Козерогам с заболеваниями щитовидки, гипертонией, диабетом. Также этот период для вас будет травмоопасным, поэтому не поднимайте тяжести и не перенапрягайтесь. Одевайтесь по погоде, ведь вероятность подхватить простуду довольно высока.
 
 
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У Близнецов на этой неделе будет особенно страдать пищеварительная система.
 
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