Источник материала: UDF



Коллаж: РБК-Украина

Что нельзя делать в этот день

Что сегодня можно делать

Главные приметы дня

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Праздник 25 мая: какой сегодня день, что нельзя делать, у кого именины Если рябина еще не распустилась - к поздней и долгой осени.

Мы расскажем в нашем материале обо всех приметах и запретах этого дня, а также, кто в эту дату именинник. Подробности читайте ниже.Наши предки называли этот день Епифановым. В этот день традиции были связаны с наблюдением за природой, а также бережным отношением к растительности. Люди верили, что особой силой обладает рябиновое дерево, которое как раз начинает цвести в этот период.Магические качества приписывали и кувшинкам, которые расцветают в конце мая. В народе считалось, что цветущая калина символизирует вечную любовь и верность.Сегодня нельзя срывать и приносить в дом белые кувшинки. Если запрет нарушить, то в доме будут неприятности и может произойти мор скота.25 мая незамужним девушкам нельзя носить черное, поскольку муж может попасться старым и вскоре умереть.Также запрещается пить алкоголь. Наши предки верили, что на выпившего может напасть нечистая сила и одурманить голову, что человек может совершить такой поступок, о котором будет жалеть долгое время.Сегодня нельзя ругаться с родными и близкими.В народе верили, что в Епифанов день цветущая ветка рябина подарит удачу на целый год, поэтому ее ставили у себя дома в воду.Люди также верили, сегодня веточки калины обладают особой силой, и способны привлечь в дом удачу и любовь. Поэтому их тоже приносили домой.Если сегодня утром тепло и солнечно, значит лето будет засушливое.Если утром будет пасмурно с дождями, значит лето будет прохладным и дождливым.Если рябина еще не распустилась - к поздней и долгой осени.Если много майских жуков летает, то будет засушливое лето.Если рябина еще не распустилась - к поздней и долгой осени.День ангела отмечают: Денис, Петр, Семен, Иван, Филипп, Федор, Герман, Евдокия и Епифаний.