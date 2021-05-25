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Праздник 25 мая: какой сегодня день, что нельзя делать, у кого именины

25.05.2021 10:21 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Праздник 25 мая: какой сегодня день, что нельзя делать, у кого именины
Коллаж: РБК-Украина
25 мая верующие чтят память епископа Епифания Кипрского, одного из ранних отцов церкви, который прославился обличением ереси.

Мы расскажем в нашем материале обо всех приметах и запретах этого дня, а также, кто в эту дату именинник. Подробности читайте ниже.

Наши предки называли этот день Епифановым. В этот день традиции были связаны с наблюдением за природой, а также бережным отношением к растительности. Люди верили, что особой силой обладает рябиновое дерево, которое как раз начинает цвести в этот период.

Магические качества приписывали и кувшинкам, которые расцветают в конце мая. В народе считалось, что цветущая калина символизирует вечную любовь и верность.

Что нельзя делать в этот день


Сегодня нельзя срывать и приносить в дом белые кувшинки. Если запрет нарушить, то в доме будут неприятности и может произойти мор скота.

25 мая незамужним девушкам нельзя носить черное, поскольку муж может попасться старым и вскоре умереть.

Также запрещается пить алкоголь. Наши предки верили, что на выпившего может напасть нечистая сила и одурманить голову, что человек может совершить такой поступок, о котором будет жалеть долгое время.

Сегодня нельзя ругаться с родными и близкими.

Что сегодня можно делать


В народе верили, что в Епифанов день цветущая ветка рябина подарит удачу на целый год, поэтому ее ставили у себя дома в воду.

Люди также верили, сегодня веточки калины обладают особой силой, и способны привлечь в дом удачу и любовь. Поэтому их тоже приносили домой.

Главные приметы дня


Если сегодня утром тепло и солнечно, значит лето будет засушливое.

Если утром будет пасмурно с дождями, значит лето будет прохладным и дождливым.

Если рябина еще не распустилась - к поздней и долгой осени.

Если много майских жуков летает, то будет засушливое лето.

Если рябина еще не распустилась - к поздней и долгой осени.

День ангела отмечают: Денис, Петр, Семен, Иван, Филипп, Федор, Герман, Евдокия и Епифаний.
 
 
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Если рябина еще не распустилась - к поздней и долгой осени.
 
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