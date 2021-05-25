Знакомьтесь — это первая беларуска, которая смогла покорить Эверест

Источник материала: KYKY

Топ-менеджер Алла Касабуцкая стала первой беларуской, которая смогла покорить самую высокую гору в мире – Эверест. Поздравляем! Она смогла преодолеть высоту в более чем 8848 метров.

О своей победе Алла рассказала в инстаграм: «Я никогда не могла подумать, что мой Эверест станет Эверестом многих, знакомых и незнакомых мне людей!!! Сколько слов поддержки, восхищения, заботы, переживания, вдохновения, мотивации, любви, трепета», – написала беларуска.