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Знакомьтесь — это первая беларуска, которая смогла покорить Эверест

25.05.2021 10:25 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Топ-менеджер Алла Касабуцкая стала первой беларуской, которая смогла покорить самую высокую гору в мире – Эверест. Поздравляем! Она смогла преодолеть высоту в более чем 8848 метров.

О своей победе Алла рассказала в инстаграм: «Я никогда не могла подумать, что мой Эверест станет Эверестом многих, знакомых и незнакомых мне людей!!! Сколько слов поддержки, восхищения, заботы, переживания, вдохновения, мотивации, любви, трепета», – написала беларуска. 

 
 
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Топ-менеджер Алла Касабуцкая стала первой беларуской, которая смогла покорить самую высокую гору в мире – Эверест. Поздравляем! Она смогла преодолеть высоту в...
 
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