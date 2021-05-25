Над Беларусью – небо без самолетов. Что известно (дополняется)

Austrian Airlines прекращает полеты над Беларусью, сообщает ТАСС. А польская компания LOT отменяет рейсы в Беларусь.
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В Литве вступил в силу запрет на прием и вылет самолетов, пересекающих Беларусь. По словам министра коммуникаций и транспорта Марюса Скуодиса, в течение суток запрет коснется около 180 рейсов по 26 направлениям, в основном это относится к маршрутам южного направления.
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Украина прекращает авиасообщение с Беларусью с полуночи 26 мая, заявил украинский премьер.
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«Белавиа» с 25 мая отменила рейсы в Лондон и Париж из-за лишения лицензии на полеты в Великобритании и Франции, сообщает «Еврорадио». Отмена – до 30 октября.
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Франция приостановила разрешение, выданное «Белавиа» на полеты в своем воздушном пространстве, а также запретила французским бортам летать в воздушном пространстве Беларуси.
«В целях безопасности пассажиров я попросил авиакомпании, работающие во Франции, больше не летать над воздушным пространством Беларуси. Разрешение на полеты «Белавиа» также приостановлено», — приводит TUT.BY сообщения госсекретаря при Министерстве транспорта Франции Жан Батист Джеббари.
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Singapore Airlines изменила маршрут полетов, исключив из него воздушное пространство Беларуси.
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Приостановили полеты над Беларусью финская авиакомпания Finnair и французская AirFrance, сообщает ТАСС.
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Чуть ранее, по сообщению РИА «Новости», министр транспорта Великобритании Грант Шэппс приостановил действия разрешения на полеты в стране белорусского авиаперевозчика «Белавиа». Ежедневно белорусский перевозчик совместно с Air France совершал перелеты Минск-Лондон через Париж.
Управление гражданской авиации Великобритании (Civil Aviation Authority (CAA) приостановило полеты для белорусских авиаперевозчиков, включая авиакомпанию «Белавиа» и всех чартерных перевозчиков, «до дальнейшего уведомления»
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С 24 мая нидерландская авиакомпания KLM временно приостановила полеты в воздушном пространстве Беларуси, передает Reuters.
Аналогичное решение озвучила немецкая Lufthansa. (Напомним, вчера посадка на рейс Минск-Франкфурт была задержана якобы из-за сообщения о минировании. Пассажиров отправили на повторный досмотр. Рейс вылетел на 2 часа позже запланированного времени.
Международная организация гражданской авиации (ИКАО) проведет 27 мая срочную встречу 36 дипломатических представителей совета по поводу инцидента с самолетом Ryanair, сообщает «Интерфакс».
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Швеция и Нидерландыпризвали свои национальные авиакомпании отказаться от полетов над Беларусью. Ранее в обход Беларуси уже отправились рейсы следующих перевозчиков: скандинавской SAS, кипрской AviaSolutions, польской LOT, венгерской Wizzair, латвийской airBaltic.
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По данным «Украинской правды», президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабмину «проработать решение о прекращении прямого авиасообщения между Украиной и Беларусью» и закрытия воздушного пространства Беларуси для авиаперелетов из/в Украину. Как ожидается, правительство страны рассмотрит этот вопрос сегодня.
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Авиакомпания Ryanair, самолет которой приземлился в Минске, осудила «незаконные действия белорусских властей». Об этом говорится в сообщении, полученном TUT.BY. В Ryanair назвали инцидент «актом авиационного пиратства».
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Литва с 25 мая прекратила прием самолетов, осуществляющих полеты через воздушное пространство Беларуси. Такое решение было принято в понедельник на внеочередном заседании правительства.
Саммит ЕС принял политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз, а также призвал перевозчиков стран ЕС отказаться от полетов над территорией Беларуси. Решение, отмечает ТАСС, вступит в силу после согласования и утверждения в совете ЕС на уровне министров.