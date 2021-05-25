«Белавиа» отменила полеты в Лондон и Париж

До 1 ноября авиакомпания «Белавиа» не будет выполнять рейсы в Лондон и Париж. Такое решение, как сообщает национальный авиаперевозчик принято в связи с внешним фактором.





«Белавиа» отмечает, что это связано с запретом выполнения рейсов «Белавиа» в/из Великобритании и Франции.

«Пассажиры могут вернуть полную стоимость билетов без штрафов или изменить дату вылета в течение срока действия авиабилета [один год с момента приобретения для полностью неиспользованных билетов; один год с момента начала полета для частично использованных билетов]. Для этого им необходимо обратиться по месту покупки авиабилетов», — отметил авиаперевозчик.

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