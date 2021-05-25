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Джо Байден жестко прокомментировал инцидент с самолетом Ryanair
Источник материала: Навiны
Соединенные Штаты решительным образом осуждают
«Принудительное перенаправление Беларусью коммерческого рейса Ryanair, летящего между двумя государствами — членами Европейского союза, а также последующий арест журналиста Романа Протасевича являются прямым нарушением международных норм, — считает Байден. — Этот возмутительный инцидент и видео, которое Протасевич, судя по всему, записал под принуждением, являются позорным нападением как на политическое инакомыслие, так и на свободу прессы».
По его словам, «США вместе со странами всего мира призывают к освобождению Протасевича, а также сотен других политзаключенных, несправедливо содержащихся под стражей режимом Лукашенко».
«Я присоединяюсь к многочисленным призывам к международному расследованию, чтобы установить все обстоятельства дела, — отметил президент Соединенных Штатов. — Я приветствую новость о том, что Европейский союз призвал к целевым экономическим санкциям и другим мерам, и попросил мою команду разработать соответствующие варианты привлечения к ответственности виновных в тесной координации с ЕС, другими союзниками и партнерами и международными организациями».
В течение нескольких месяцев белорусский народ «требует демократии, уважения прав человека и сохранения основных свобод». «Я аплодирую мужеству и решимости белорусов, борющихся за основные права, включая таких журналистов, как Роман Протасевич, и лидеров оппозиции, таких как Светлана Тихановская и ее муж Сергей Тихановский, — заявил Байден. — Соединенные Штаты продолжат поддерживать народ Беларуси в его борьбе».
Инцидент в той или иной форме
Немедленного освобождения Протасевича
Вместе с тем в МИД Беларуси
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Соединенные Штаты решительным образом осуждают перенаправление рейса Ryanair и задержание журналиста Романа Протасевича, находившегося на его борту, заявил...
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