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Начиная с сегодня водители обязаны ехать с включенным ближним светом и днем. Штрафы подросли

25.05.2021 10:43 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

ГАИ объявила об акции «Внимание – дети!». Она обычно проводится несколько раз в год: перед школьными каникулами (как сейчас) и сразу после них. Требование для водителей также повторяется: движение в светлое время суток должно осуществляться с включенным ближним светом фар. Примечательно, что с марта за нарушение предусмотрен более крупный штраф — по новому КоАП.

«Профилактическая акция „Внимание — дети!“ призвана привлечь всеобщее внимание к проблеме обеспечения безопасности детей на дороге, повысить уровень ответственности родителей и водителей», — сообщают в ГАИ. Говоря о требовании включать ближний свет, упоминают п. 166.9 ПДД: «Должны быть включены ближний свет фар или дневные ходовые огни (при их наличии): в том числе в период проведения МВД республиканских специальных комплексных мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, предусматривающих движение ТС в светлое время суток с включенными ближним светом фар или дневными ходовыми огнями (при их наличии)».

В старом КоАП (до марта) за нарушение правил пользования внешними световыми приборами был предусмотрен штраф до двух базовых. А в новом кодексе санкция «подросла» до трех базовых величин. Стоит уточнить, что нарушение считается проступком. Если водитель согласен с нарушением и согласен на постановление на месте, то будет вестись ускоренный порядок административного процесса, автомобилист может получить предупреждение. Предупреждения фиксируются в базе данных. При повторном в течение года нарушении назначают штраф.

«С начала текущего года на дорогах страны погибли 7 детей, еще 127 несовершеннолетних получили травмы, — для актуализации проблемы привели статистику в ГАИ. — Трое погибших в ДТП несовершеннолетних являлись пассажирами транспортных средств, четверо — пешеходами».

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ГАИ объявила об акции «Внимание – дети!». Она обычно проводится несколько раз в год: перед школьными каникулами (как сейчас) и сразу после них. Требование для...
 
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