Эверест впервые покорила белоруска. Как ей это удалось?

Источник материала: Onliner

Впервые белорусская женщина покорила Эверест, это — Алла Касабуцкая, топ-менеджер, участница мировых беговых марафонов. Ее сопровождал Шерп Мингма Дорчи, в 5:45 23 мая они поднялись на вершину горы. Всего Алла провела в горах больше месяца, там же встретила свой день рождения, пишет The Himalayan Times.

«Я никогда не могла подумать, что мой Эверест станет Эверестом многих, знакомых и незнакомых мне людей! Сколько слов поддержки, восхищения, заботы, переживания, вдохновения, мотивации, любви, трепета... все это настолько окрыляет, придает сил, энергии, что, заползая на третью в связке лестницу, я улыбаюсь!» — написала Алла в соцсети.