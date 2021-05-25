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Эверест впервые покорила белоруска. Как ей это удалось?

25.05.2021 10:43 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Впервые белорусская женщина покорила Эверест, это — Алла Касабуцкая, топ-менеджер, участница мировых беговых марафонов. Ее сопровождал Шерп Мингма Дорчи, в 5:45 23 мая они поднялись на вершину горы. Всего Алла провела в горах больше месяца, там же встретила свой день рождения, пишет The Himalayan Times.

«Я никогда не могла подумать, что мой Эверест станет Эверестом многих, знакомых и незнакомых мне людей! Сколько слов поддержки, восхищения, заботы, переживания, вдохновения, мотивации, любви, трепета... все это настолько окрыляет, придает сил, энергии, что, заползая на третью в связке лестницу, я улыбаюсь!» — написала Алла в соцсети.

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Впервые белорусская женщина покорила Эверест, это — Алла Касабуцкая, топ-менеджер, участница мировых беговых марафонов. Ее сопровождал Шерп Мингма Дорчи, в 5:45 23...
 
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