Апдейт macOS Big Sur закрыл серьезную уязвимость

Источник материала: Onliner

Свежая версия macOS Big Sur 11.4 залатала серьезную уязвимость нулевого дня, сообщает ресурс MacRumors. Вредоносное ПО ранее могло незаметно для пользователя и самой системы делать скриншоты и видеозапись экрана.

На уязвимость обратила внимание компания Jamf. Она обнаружила, что брешь в защите операционной системы позволяет обойти настройки безопасности и обеспечить вредоносному ПО доступ к ряду важных разделов macOS, включая запись экрана и хранилище данных.

Jamf нашла уязвимость во время изучения «вредителя» XCSSET. О нем было известно еще с прошлого года, но теперь выяснилось, что есть новая версия вируса.

Apple заверила, что обновление операционной системы версии 11.4 устраняет брешь в защите.