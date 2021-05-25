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Апдейт macOS Big Sur закрыл серьезную уязвимость

25.05.2021 10:43 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Свежая версия macOS Big Sur 11.4 залатала серьезную уязвимость нулевого дня, сообщает ресурс MacRumors. Вредоносное ПО ранее могло незаметно для пользователя и самой системы делать скриншоты и видеозапись экрана.

На уязвимость обратила внимание компания Jamf. Она обнаружила, что брешь в защите операционной системы позволяет обойти настройки безопасности и обеспечить вредоносному ПО доступ к ряду важных разделов macOS, включая запись экрана и хранилище данных.

Jamf нашла уязвимость во время изучения «вредителя» XCSSET. О нем было известно еще с прошлого года, но теперь выяснилось, что есть новая версия вируса.

Apple заверила, что обновление операционной системы версии 11.4 устраняет брешь в защите.

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Свежая версия macOS Big Sur 11.4 залатала серьезную уязвимость нулевого дня, сообщает ресурс MacRumors. Вредоносное ПО ранее могло незаметно для пользователя и самой системы...
 
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