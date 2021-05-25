Дизайнер сделал «карикатурный пляжный домик» с люстрами-кораллами и умывальником-осьминогом. А вы бы стали в таком жить?

Источник материала: Onliner

Американская семья из штата Нью-Джерси, вероятно, не знала больше горя, чем разрушение их дома во время урагана «Сэнди», затронувшего восточное побережье США в 2012 году. Коттедж-легенда, в котором в 1980-х неоднократно бывала известная актриса Одри Хепберн, из-за разных бюрократических заморочек так и не удалось восстановить. Но семья решительно не могла отказаться от привычной жизни прямо на пляже и спустя 6 лет после природной катастрофы приобрела относительно новую постройку всего в нескольких минутах ходьбы от прежней. Заниматься интерьером семья доверили дизайнеру из Манхэттена Уэсли Муну. Главная задача, которую они перед ним поставили: нужно сделать ремонт максимально быстро, чтобы не терять еще больше драгоценного времени, пишет журнал Architectural Digest .

В итоге на отделку дома площадью 604 кв. м с семью спальнями (все-таки в нем должны поместиться все дети и внуки) ушло полгода.

























Будущий интерьер Мун построил вокруг коллекции майоликовой керамики, которую хозяйке удалось вынести из разрушенного дома. Она собирала ее долгие годы по разным аукционам и антикварным магазинам. Особое внимание дизайнера привлек чайник в форме рыбы в разных оттенках синего, зеленого и желтого. Благодаря этой посудине он создал в здании причудливую атмосферу, наполненную бирюзовым, зеленовато-желтым и небесно-голубым цветами в сочетании с розовым и коралловым. Повсюду были добавлены тонкие и не очень тонкие отсылки к океану и подводному миру. Например, прямо у входа он поставил ярко-желтый стол, украшенный ракушками, а над обеденным столом повесил «коралловую» люстру.

























Хоть в этом пространстве и есть что-то экстравагантное, в то же время здесь чувствуется уют. Смелость цветов и мотивов смягчается материалами в деревенском стиле, такими как плетение, сизаль и бамбук.

Дизайнер признался, что всей этой вычурностью и гиперболизированностью он как бы создал карикатуру на пляжный домик.