|
Austrian Airlines и польская LOT отказались от полетов в Беларусь
Источник материала: АФН
Полеты в Беларусь и через воздушное пространство страны приостанавливают Austrian Airlines и польская авиакомпания LOT.
Более того, Польша, владеющая компанией Buzz (дочка Ryanair, которой летел Роман Протасевич) требует доступ к черным ящикам побывавшего в Минске самолета.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полеты в Беларусь и через воздушное пространство страны приостанавливают Austrian Airlines и польская авиакомпания LOT.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)