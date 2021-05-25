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Украина полностью прекращает авиасообщение с Беларусью
Источник материала: АФН
Украина полностью прекращает авиасообщение с Беларусью с 26 мая, сообщил премьер Украины.
Украинские власти также запретили своим авиакомпаниям полеты в воздушном пространстве Беларуси.
Будет дополнено…
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Украина полностью прекращает авиасообщение с Беларусью с 26 мая, сообщил премьер Украины Денис Шмыгаль.
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