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Шпилевский покинет пост главного тренера "Кайрата"
Источник материала: Партизан
Беларусский тренер Алексей Шпилевский в ближайшее время может покинуть пост главного тренера «Кайрата», сообщает KazFootball.kz.
Перед тренером стояла задача обыграть «Астану». Однако, «Кайрат», несмотря на игровое преимущество, пропустил на последних минутах от Тиграна Барсегяна, но спасся благодаря ответному голу Гафуржана Суюмбаева.
«Кайрат» в 13 матчах этого сезона 6 раз сыграл вничью, 2 раза терпел поражения и в остальных 5 матчах обыгрывал своих оппонентов. На данный момент алматинцы поднялись на третье место в турнирной таблице, однако в случае победы или ничьи «Акжайыка» вновь опустятся на четвертую строчку.
По информации ресурса, российский специалист Курбан Бердыев может возглавить «Кайрат». Он уже посетил матч «Астана» – «Кайрат» (1:1) в компании руководящих лиц алматинского клуба.
В начале апреля 68-летний специалист приезжал в Алматы и посетил клубные объекты.
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Беларусский тренер Алексей Шпилевский в ближайшее время может покинуть пост главного тренера «Кайрата», сообщает KazFootball.kz.
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