Перед тренером стояла задача обыграть «Астану». Однако, «Кайрат», несмотря на игровое преимущество, пропустил на последних минутах от Тиграна Барсегяна, но спасся благодаря ответному голу Гафуржана Суюмбаева.





«Кайрат» в 13 матчах этого сезона 6 раз сыграл вничью, 2 раза терпел поражения и в остальных 5 матчах обыгрывал своих оппонентов. На данный момент алматинцы поднялись на третье место в турнирной таблице, однако в случае победы или ничьи «Акжайыка» вновь опустятся на четвертую строчку.





По информации ресурса, российский специалист Курбан Бердыев может возглавить «Кайрат». Он уже посетил матч «Астана» – «Кайрат» (1:1) в компании руководящих лиц алматинского клуба.





В начале апреля 68-летний специалист приезжал в Алматы и посетил клубные объекты.







