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Первая белоруска покорила высочайшую вершину мира с бело-красно-белым флагом

25.05.2021 10:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Первая белорусская женщина покорила высочайшую вершину мира — пик Эверест (8848,86 м). Это альпинистка Алла Касабуцкая из Минска.

Первая белоруска покорила высочайшую вершину мира с бело-красно-белым флагом
Алла Касабуцкая на Эвересте / facebook.com
Кстати, на фото, которое женщина опубликовала в соцсетях, видно, что поднялась она туда с национальным бело-красно-белым флагом, передает Еврорадио.
 
Теги: Минск
 
 
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Первая белорусская женщина покорила высочайшую вершину мира — пик Эверест (8848,86 м). Это альпинистка Алла Касабуцкая из Минска.
 
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