|
Первая белоруска покорила высочайшую вершину мира с бело-красно-белым флагом
Источник материала: Партизан
Первая белорусская женщина покорила высочайшую вершину мира — пик Эверест (8848,86 м). Это альпинистка Алла Касабуцкая из Минска.
Алла Касабуцкая на Эвересте / facebook.com
Кстати, на фото, которое женщина опубликовала в соцсетях, видно, что поднялась она туда с национальным бело-красно-белым флагом,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первая белорусская женщина покорила высочайшую вершину мира — пик Эверест (8848,86 м). Это альпинистка Алла Касабуцкая из Минска.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)