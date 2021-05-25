Хакер из Калинковичей получил $35 млн в крипте и 7 лет колонии









пишут , что тот семь лет занимался коммерческим шпионажем и нажил на этом 35 миллионов долларов в криптовалюте. Также Захаревич рассылал ложные сообщения о терактах от имени разных людей, требуя в том числе отставки Лукашенко. Naviny.by, что тот семь лет занимался коммерческим шпионажем и нажил на этом 35 миллионов долларов в криптовалюте. Также Захаревич рассылал ложные сообщения о терактах от имени разных людей, требуя в том числе отставки Лукашенко.





пишет dev.by Согласно обвинению Андрей Захаревич совершил 21 преступление и нанёс ущерба в 2650 рублей. Из материалов дела следует, что он взламывал недостаточно защищённые сайты с помощью специальных программ и получал доступ к реквизитам банковских карточек, а также к персональным данным, которые продавал на специальных интернет-ресурсах,dev.by





На вырученные деньги он приобретал криптовалюту. На электронных кошельках Захаревича следствие выявило более 424 биткоина и 254 биткоина кеш, что по теперешнему курсу составляет 35 миллионов долларов. Они конфискованы в доход государства, как добытые преступным путем.





В одном из чатов Захаревич сообщал, что он планирует открыть собственный магазин по продаже кредитных карточек. За данные по каждой карточке ему, якобы, предлагали 10 долларов.





Как следует из обвинения, в базе Захаревича были сведения о 243750 владельцах карточек из 114 стран. Кроме того у него хранились персональные данные 1371 абонента одного из мобильных операторов, к компьютерной сети которого Захаревич получил доступ.





Подсудимый настаивал, что преступным путем приобрел только 40 биткоинов. Он также заявил, что взламывал сайты не из корыстных побуждений, а потому что интересовал сам процесс. И заниматься коммерческим шпионажем для обогащения он стал не с 2014 года, как утверждало обвинение, а с 2017-го.





Прокурор предъявил Захаревичу также рассылку ложных сообщений о минировании органов госуправления, судов, силовых ведомств, учреждений образования, а также ложные доносы, которые тот рассылал от имени разных людей. В частности, среди таких «заявителей» — Сергей Тихановский, Андрей Паук, Владимир Цыганович.





Кроме того Захаревича обвиняли в том, что он нанял в интернете людей, чтобы те избили человека в Казахстане. Он якобы взялся выполнить некоторые строительные работы, деньги взял — но обязательств перед клиентом так и не выполнил. По словам Захаревича, нанятые им «киллеры» того человека не нашли.





Обвинение просило для подсудимого 8 лет заключения. По мнению адвоката Захаревича, 4 лет было бы достаточно. Свою позицию она аргументировала тем, что обвиняемый возместил ущерб в полном объёме, также он сотрудничал со следствием и помогал в разоблачении других лиц.