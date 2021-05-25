Тайна рождения: историки установили новый факт в биографии Константина Рокоссовского

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские историки установили новый факт в биографии Константина Рокоссовского. В архиве исследователь обнаружил запись в метрике о том, что полководец родился в поселке Телеханы Брестской области. Сам Рокоссовский это нигде не упоминал. Он указывал разные места рождения: Варшава и Великие Луки в России, рассказывает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Эта ветхая книга – метрика из Свято-Троицкой церкви поселка Телеханы и единственный исторический документ, где указано место рождения Рокоссовского. Запись гласит: в семье дворянина-католика Ксаверия и православной Антонины 3 сентября 1889 года рожден сын Константин. Скептики утверждают: этот Константин умер в младенчестве, а позже таким именем назвали будущего полководца. Белорусские историки этот факт проверили.

«И документы, которые имеются в нашем архиве, и документы, которые имеются в других архивах, в том числе в Варшаве, не подтвердили сведений о наличии какого-либо другого Константина. Мы не нашли сведений о смерти Константина в детстве», – рассказал директор Национального исторического архива Беларуси Дмитрий Яцевич.

Сенсационную запись обнаружил Владимир Абрамчук. Изучал свою родословную и увидел знаменитую фамилию. И решил: она слишком известная, чтобы просто перевернуть страницу.

«Для нас Рокоссовский всегда был герой, великий человек, заслуженный. Отец у меня на фронте был, на котором командовал Рокоссовский. Для наших Телехан это событие», – поделился уроженец деревни Сомино Владимир Абрамчук.

Владимир обратился в районную газету. Там не удивились. Известно, что в Телеханах похоронена мать Константина Рокоссовского. Правда, этот факт тоже был под сомнением. Ведь кладбище, на котором покоится православная Антонина Ивановна, католическое. Журналист Валерий Гапеев несколько лет искал истину.

«Выяснилось, что это была самая темная биография, с самым большим количеством темных пятен. Я очень сомневался, что мать Рокоссовского может быть там похоронена. Но мы все-таки выяснили, что это Антонина Овсянникова», – сказал ответственный секретарь газеты «Ивацевичский вестник» Валерий Гапеев.

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А это девичья фамилия матери маршала. Также известно, что здесь жили ее родственники. И вполне возможно, женщина отправилась рожать сына к ним. А затем семья Рокоссовских переехала в Варшаву. Остается вопрос: почему сам полководец «редактировал» свою биографию? Ведь отличается не только место рождения, но и дата. Запись в метрике указывает: маршал победы на самом деле старше на семь лет! Историки считают: он делал это для безопасности.

«Одно дело прожить в детстве в государстве, которое на тот момент не совсем в хороших отношениях с Советским Союзом состояло, и другое дело – до 25 лет. Это могло насторожить органы НКВД, которые в 37-м году и обвинили будущего маршала в шпионаже», – пояснил Яцевич.

Еще одна причина – продвижение по службе. Его не могло быть, знай власти о дворянском происхождении полководца. Да и сам кавалер ордена «Победа» мог просто не знать правды.