Мишустин и Головченко обсудили по телефону сотрудничество между Россией и Беларусью

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Премьер-министр России Михаил Мишустин и его белорусский коллега Роман Головченко обсудили по телефону вопросы сотрудничества между двумя странами и интеграции в рамках Союзного государства. Об этом говорится на официальном сайте правительства РФ.

«Главы правительств обсудили актуальные вопросы российско-белорусского сотрудничества и интеграции в Союзном государстве», – отмечается в сообщении.

Кроме того, Мишустин и Головченко условились провести переговоры на заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств. Оно пройдет в Минске 27-28 мая 2021 года.

Как сообщает пресс-служба белорусского правительства, в ходе беседы премьер Беларуси сообщил российскому коллеге о ситуации с самолетом Ryanair, который накануне экстренно посадили в Минске после сообщения о минировании.