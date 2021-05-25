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Мишустин и Головченко обсудили по телефону сотрудничество между Россией и Беларусью

25.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Премьер-министр России Михаил Мишустин и его белорусский коллега Роман Головченко обсудили по телефону вопросы сотрудничества между двумя странами и интеграции в рамках Союзного государства. Об этом говорится на официальном сайте правительства РФ.

«Главы правительств обсудили актуальные вопросы российско-белорусского сотрудничества и интеграции в Союзном государстве», – отмечается в сообщении.

Кроме того, Мишустин и Головченко условились провести переговоры на заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств. Оно пройдет в Минске 27-28 мая 2021 года.

Как сообщает пресс-служба белорусского правительства, в ходе беседы премьер Беларуси сообщил российскому коллеге о ситуации с самолетом Ryanair, который накануне экстренно посадили в Минске после сообщения о минировании.

Ранее российский посол в Беларуси Евгений Лукьянов отметил, что отношения между Россией и Беларусью не имеют аналогов в мире.



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Теги: Минск
 
 
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Главы правительств двух стран условились провести переговоры на заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств. Оно пройдет в Минске 27-28...
 
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