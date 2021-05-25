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Байден: Моя команда работает над привлечением к ответственности виновных за разворот самолета Ryanair в Минск

25.05.2021 11:01 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Байден: Моя команда работает над привлечением к ответственности виновных за разворот самолета Ryanair в Минск
Фото: АР
Президент США Джо Байден выступил с заявлением по поводу инцидента с разворотом самолета Ryanair в Минск. Текст появился на сайте Белого дома.

США считают прямым нарушением международных норм «принудительное перенаправление коммерческого рейса Ryanair» в Беларусь, а также снятие с самолета и последующий арест белорусского журналиста Романа Протасевича.

Американский президент подчеркнул, что США самым решительным образом осуждают случившееся, а также считают возмутительным «видео, которое, вероятно, Протасевич сделал под принуждением». США назвали инцидент в Беларуси «позорным нападением как на политическое инакомыслие, так и на свободу прессы».

Джо Байден призвал освободить Романа Протасевича, а также сотни других политических заключенных в Беларуси. И поддержал призывы провести международное расследование, чтобы выяснить все обстоятельства дела.

«Я приветствую новость о том, что Европейский союз призвал к точечным экономическим санкциям и другим мерам, и я попросил мою команду разработать соответствующие варианты привлечения к ответственности виновных - в тесном сотрудничестве с Евросоюзом, другими союзниками и партнерами, международными организациями», - заявил Байден.


Американский президент добавил, в течение многих месяцев белорусы заявляют о своем требовании демократии, уважения прав человека и сохранения фундаментальных свобод в стране.

«Я аплодирую мужеству и решимости белорусов, борющихся за основные права. Соединенные Штаты продолжат поддерживать народ Беларуси в его борьбе», - добавил Байден.
 
Теги: Новости, Минск
 
 
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