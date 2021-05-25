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Байден: Моя команда работает над привлечением к ответственности виновных за разворот самолета Ryanair в Минск
Источник материала: UDF
Фото: АР
США считают прямым нарушением международных норм «принудительное перенаправление коммерческого рейса Ryanair» в Беларусь, а также снятие с самолета и последующий арест белорусского журналиста Романа Протасевича.
Американский президент подчеркнул, что США самым решительным образом осуждают случившееся, а также считают возмутительным «видео, которое, вероятно, Протасевич сделал под принуждением». США назвали инцидент в Беларуси «позорным нападением как на политическое инакомыслие, так и на свободу прессы».
Джо Байден призвал освободить Романа Протасевича, а также сотни других политических заключенных в Беларуси. И поддержал призывы провести международное расследование, чтобы выяснить все обстоятельства дела.
«Я приветствую новость о том, что Европейский союз призвал к точечным экономическим санкциям и другим мерам, и я попросил мою команду разработать соответствующие варианты привлечения к ответственности виновных - в тесном сотрудничестве с Евросоюзом, другими союзниками и партнерами, международными организациями», - заявил Байден.
Американский президент добавил, в течение многих месяцев белорусы заявляют о своем требовании демократии, уважения прав человека и сохранения фундаментальных свобод в стране.
«Я аплодирую мужеству и решимости белорусов, борющихся за основные права. Соединенные Штаты продолжат поддерживать народ Беларуси в его борьбе», - добавил Байден.
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Байден: Моя команда работает над привлечением к ответственности виновных за разворот самолета Ryanair в Минск
Соединенные Штаты продолжат поддерживать народ Беларуси в его борьбе.
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