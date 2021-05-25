Источник материала: UDF



Фото: АР

«Я приветствую новость о том, что Европейский союз призвал к точечным экономическим санкциям и другим мерам, и я попросил мою команду разработать соответствующие варианты привлечения к ответственности виновных - в тесном сотрудничестве с Евросоюзом, другими союзниками и партнерами, международными организациями», - заявил Байден.

«Я аплодирую мужеству и решимости белорусов, борющихся за основные права. Соединенные Штаты продолжат поддерживать народ Беларуси в его борьбе», - добавил Байден.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Байден: Моя команда работает над привлечением к ответственности виновных за разворот самолета Ryanair в Минск Соединенные Штаты продолжат поддерживать народ Беларуси в его борьбе.

США считают прямым нарушением международных норм «принудительное перенаправление коммерческого рейса Ryanair» в Беларусь, а также снятие с самолета и последующий арест белорусского журналистаАмериканский президент подчеркнул, что США самым решительным образом осуждают случившееся, а также считают возмутительным «видео, которое, вероятно, Протасевич сделал под принуждением». США назвали инцидент в Беларуси «позорным нападением как на политическое инакомыслие, так и на свободу прессы».призвал освободить Романа Протасевича, а также сотни других политических заключенных в Беларуси. И поддержал призывы провести международное расследование, чтобы выяснить все обстоятельства дела.Американский президент добавил, в течение многих месяцев белорусы заявляют о своем требовании демократии, уважения прав человека и сохранения фундаментальных свобод в стране.