Источник материала: UDF



София Сапего / Instagram

рассказал информагентству ТАСС отец девушки Сергей Дудич. «В понедельник мы заключили договор с адвокатом. По состоянию на вечер вчерашнего дня адвокат не попал к ней», —информагентству ТАСС отец девушки

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Адвокат задержанной в Минске россиянки Софии Сапего не смог с ней встретиться Софию Сапего задержали в Национальном аэропорту «Минск» 23 мая.

Софию Сапего задержали в Национальном аэропорту «Минск» 23 мая вместе с ее парнем — блогером и журналистом. Он был объявлен в Беларуси в розыск по подозрению в организации массовых беспорядков. Протасевича отправили в СИЗО №1 («Володарка»), а Сапего — на Окрестина.