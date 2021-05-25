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Адвокат задержанной в Минске россиянки Софии Сапего не смог с ней встретиться

25.05.2021 11:01 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Адвокат задержанной в Минске россиянки Софии Сапего не смог с ней встретиться
София Сапего / Instagram
Адвокат пока не смог встретиться с задержанной в аэропорту Минска россиянкой Софией Сапего.

«В понедельник мы заключили договор с адвокатом. По состоянию на вечер вчерашнего дня адвокат не попал к ней», — рассказал информагентству ТАСС отец девушки Сергей Дудич.


Софию Сапего задержали в Национальном аэропорту «Минск» 23 мая вместе с ее парнем — блогером и журналистом Романом Протасевичем. Он был объявлен в Беларуси в розыск по подозрению в организации массовых беспорядков. Протасевича отправили в СИЗО №1 («Володарка»), а Сапего — на Окрестина.
 
Теги: Минск
 
 
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Софию Сапего задержали в Национальном аэропорту «Минск» 23 мая.
 
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