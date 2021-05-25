|
Адвокат задержанной в Минске россиянки Софии Сапего не смог с ней встретиться
Источник материала: UDF
София Сапего / Instagram
«В понедельник мы заключили договор с адвокатом. По состоянию на вечер вчерашнего дня адвокат не попал к ней», —
Софию Сапего задержали в Национальном аэропорту «Минск» 23 мая вместе с ее парнем — блогером и журналистом Романом Протасевичем. Он был объявлен в Беларуси в розыск по подозрению в организации массовых беспорядков. Протасевича отправили в СИЗО №1 («Володарка»), а Сапего — на Окрестина.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Софию Сапего задержали в Национальном аэропорту «Минск» 23 мая.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)