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Белорусская валютно-фондовая биржа

Московская биржа

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Доллар упал до минимума за девять месяцев на белорусской бирже утром 25 мая Курс евро вырос на 0,0084 BYN до 3,0695 BYN/EUR и оставил минимум за неделю.

По информациина 10:19:Курс доллара упал на 0,0042 BYN до 2,5050 BYN/USD — это минимальный уровень за девять месяцев.С начала мая стоимость доллара обвалилась на 0,0547 BYN.Курс евро вырос на 0,0084 BYN до 3,0695 BYN/EUR и оставил минимум за неделю.Курс российского рубля поднялся на 0,0011 BYN до 3,4140 BYN/100 RUB.Если сравнить с началом мая, то белорусский рубль укрепился ко всем основным валютам.Сегодня в 9-30 курс доллара на бирже в Москве упал до 73,28 российских рублей — минимума более чем за два месяца с 17 марта.Курс евро, наоборот, вырос до 89,92 российских рублей.Укрепление евро к российскому рублю связано с тем, что на международном валютном рынке евро подорожал к доллару до 1,2258 USD/EUR — максимума с начала года.