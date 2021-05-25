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Доллар упал до минимума за девять месяцев на белорусской бирже утром 25 мая

25.05.2021 11:01 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Доллар упал до минимума за девять месяцев на белорусской бирже утром 25 мая
Иллюстративное фото
Утром во вторник белорусский рубль отбросил доллар ниже минимума за девять месяцев, но евро и российский рубль подорожали. Это привело к повышению стоимости корзины валют на 0,03%.

Белорусская валютно-фондовая биржа


По информации banki24.by на 10:19:

Курс доллара упал на 0,0042 BYN до 2,5050 BYN/USD — это минимальный уровень за девять месяцев.

С начала мая стоимость доллара обвалилась на 0,0547 BYN.

Курс евро вырос на 0,0084 BYN до 3,0695 BYN/EUR и оставил минимум за неделю.

Курс российского рубля поднялся на 0,0011 BYN до 3,4140 BYN/100 RUB.

Если сравнить с началом мая, то белорусский рубль укрепился ко всем основным валютам.

Московская биржа


Сегодня в 9-30 курс доллара на бирже в Москве упал до 73,28 российских рублей — минимума более чем за два месяца с 17 марта.

Курс евро, наоборот, вырос до 89,92 российских рублей.

Укрепление евро к российскому рублю связано с тем, что на международном валютном рынке евро подорожал к доллару до 1,2258 USD/EUR — максимума с начала года.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Курс евро вырос на 0,0084 BYN до 3,0695 BYN/EUR и оставил минимум за неделю.
 
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