Генерал ФСБ рассказал о незавидной судьбе схваченного Лукашенко Протасевича

Источник материала: UDF



Кадр из видео

«Для этого парня никакого позитива не будет, дай бог, если ему одну статью вменят, а сейчас ещё и с десяток накрутят: и призывы, и провокации, и что там только не могут накрутить», - заявил Михайлов изданию.

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