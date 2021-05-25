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Генерал ФСБ рассказал о незавидной судьбе схваченного Лукашенко Протасевича
Источник материала: UDF
Кадр из видео
В беседе с
Ранее правоохранительная система Беларуси объявила оппозиционера в розыск, обвинив его в создании экстремистского сообщества и призывах к массовым беспорядкам.
«Для этого парня никакого позитива не будет, дай бог, если ему одну статью вменят, а сейчас ещё и с десяток накрутят: и призывы, и провокации, и что там только не могут накрутить», - заявил Михайлов изданию.
Ранее власти Беларуси заявили, что они якобы получили сообщение о минировании самолета, следовавшего по маршруту Афины — Вильнюс. В воздух был поднят вооруженный ракетами истребитель МиГ-29, экипаж принял решение садиться в Минске.
После приземления лайнера Роман Протасевич и его девушка, россиянка София Сапега. Тем временем в Литве заявили, что обратно в Вильнюс не вернулись еще трое пассажиров рейса.
Директор Ryanair Майкл О'Лири обвинил официальный Минск в воздушном пиратстве и угоне воздушного судна ради поимки журналиста и его спутницы. Также он предположил, что на борту самолета находились сотрудники белорусского КГБ.
Схожей точки зрения придерживается Евросоюз. По данным СМИ, Брюссель рассматривает вариант полной приостановки транспортного сообщения с Беларусью.
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Ранее правоохранительная система Беларуси объявила оппозиционера в розыск.
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