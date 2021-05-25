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«Репортеры без границ» прокомментировали видеообращение Протасевича из СИЗО

25.05.2021 11:01 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Репортеры без границ» прокомментировали видеообращение Протасевича из СИЗО
Роман Протасевич. Фото: Global Look Press
Международная организация «Репортеры без границ» после публикации видео с задержанным бывшим главным редактором признанного экстремистским Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем опасается, что с ним обращаются жестоко. Об этом сообщает ТАСС.

«Распространение этого видео является грубым нарушением права на достоинство и неприкосновенность личности. (...) Легко представить, что Роман Протасевич сделал это заявление по принуждению. Мы опасаемся, что он стал жертвой жестокого обращения и пыток», — говорится в сообщении.


Ранее Телеграм-канал «Желтые сливы», который связывают с белорусскими властями, опубликовал первое видеообращение Романа Протасевича после задержания белорусскими правоохранительными органами.

23 мая Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Также сообщалось о задержании его девушки, россиянки Софии Сапеги.

В Беларуси Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA белорусские власти считают экстремистским.

После инцидента ЕС рассматривает введение запрета своим самолетам заходить в воздушное пространство Беларуси. Прекратить полеты над Беларусью решила латвийская авиакомпания AirBaltic.
 
 
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23 мая Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами.
 
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