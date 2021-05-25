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Роман Протасевич. Фото: Global Look Press

«Распространение этого видео является грубым нарушением права на достоинство и неприкосновенность личности. (...) Легко представить, что Роман Протасевич сделал это заявление по принуждению. Мы опасаемся, что он стал жертвой жестокого обращения и пыток», — говорится в сообщении.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Репортеры без границ» прокомментировали видеообращение Протасевича из СИЗО 23 мая Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами.

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