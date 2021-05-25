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Разговорчики в сети: «Дорогой Крепкий Орешек, пишут тебе два простых палестинских парня, Ник и Майк...»
25.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Байнет обсуждает прецедент с принудительной посадкой в Минске самолета компании Ryanair.
Ожидаемо наибольшую реакцию вызвала у комментаторов заявление белорусских властей о причастности к посадке самолета террористической организации ХАМАС.
Белорусы выбирают, куда слетать этим летом в отпуск:
На просторах Телеграма:
«На референдум о конституции в начале 2022 года в Беларуси будет вынесен «Пиратский кодекс Моргана и Бартоломью».
Многих мучает вопрос: почему солдаты ХАМАС выбрали Лукашенко?
«Минтранс Беларуси: те, кто сообщил о бомбе в самолёте Ryanair, угрожали взорвать его над Вильнюсом, требуя от ЕС прекратить поддерживать Израиль. Один вопрос: почему «террористы» сообщили об этом не в Ryanair, не в Вильнюс, не в Брюссель, не в Израиль даже, а именно Лукашенко?
Ещё Минтранс Беларуси: приславшие письмо о бомбе назвали себя солдатами Хамас. Картина маслом: солдаты Хамас пишут письмо Лукашенко. Начинают словами «Дорогой Крепкий Орешек, пишут тебе два простых палестинских парня, Ник и Майк...»
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Разговорчики в сети: «Дорогой Крепкий Орешек, пишут тебе два простых палестинских парня, Ник и Майк...»
Байнет обсуждает прецедент с принудительной посадкой в Минске самолета компании Ryanair.
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