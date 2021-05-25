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Разговорчики в сети: «Дорогой Крепкий Орешек, пишут тебе два простых палестинских парня, Ник и Майк...»

25.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Байнет обсуждает прецедент с принудительной посадкой в Минске самолета компании Ryanair.

Ожидаемо наибольшую реакцию вызвала у комментаторов заявление белорусских властей о причастности к посадке самолета террористической организации ХАМАС.

Разговорчики в сети: «Дорогой Крепкий Орешек, пишут тебе два простых палестинских парня, Ник и Майк...»

Дмитрий Ковалгин, активист: «Одним махом угробить отношения не только с Европой и США (это привычно), но и с Палестиной, и главное Израилем. Прекрасная спецоперация».

Разговорчики в сети: «Дорогой Крепкий Орешек, пишут тебе два простых палестинских парня, Ник и Майк...»

Владимир Максимков, продюсер: «Теперь у нас появилась возможность сосредоточиться на освоении Марса. Или развивать внутреннее авиасообщение. Ну или открыть новый крытый рынок фермерских продуктов».

Ольга Чекулаева: «Разругаться даже с Палестиной – это надо уметь, конечно! Сказочные!».

Разговорчики в сети: «Дорогой Крепкий Орешек, пишут тебе два простых палестинских парня, Ник и Майк...»

Анна Мирочник, PR-специалист: «Так совершенно внезапно ХАМАС узнал о существовании Беларуси...»

Белорусы выбирают, куда слетать этим летом в отпуск:

Разговорчики в сети: «Дорогой Крепкий Орешек, пишут тебе два простых палестинских парня, Ник и Майк...»

Разговорчики в сети: «Дорогой Крепкий Орешек, пишут тебе два простых палестинских парня, Ник и Майк...»

На просторах Телеграма:

«На референдум о конституции в начале 2022 года в Беларуси будет вынесен «Пиратский кодекс Моргана и Бартоломью».

Многих мучает вопрос: почему солдаты ХАМАС выбрали Лукашенко?

«Минтранс Беларуси: те, кто сообщил о бомбе в самолёте Ryanair, угрожали взорвать его над Вильнюсом, требуя от ЕС прекратить поддерживать Израиль.  Один вопрос: почему «террористы» сообщили об этом не в Ryanair, не в Вильнюс, не в Брюссель, не в Израиль даже, а именно Лукашенко? 

Ещё Минтранс Беларуси: приславшие письмо о бомбе назвали себя солдатами Хамас. Картина маслом: солдаты Хамас пишут письмо Лукашенко. Начинают словами «Дорогой Крепкий Орешек, пишут тебе два простых палестинских парня, Ник и Майк...»

Картина маслом: солдаты ХАМАС пишут письмо минскому аэропорту:

Разговорчики в сети: «Дорогой Крепкий Орешек, пишут тебе два простых палестинских парня, Ник и Майк...»

 
Теги: Минск
 
 
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Байнет обсуждает прецедент с принудительной посадкой в Минске самолета компании Ryanair.
 
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