ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Видео: за Ford, который опрокинулся на путепроводе в центре Минска, велось преследование (видео)

25.05.2021 11:25 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Сегодня утром на путепроводе, который связывает проспект Независимости и улицу Московскую, в серьезную аварию попал автомобиль Ford Focus, в котором находились пятеро молодых людей: три девушки и два парня. Один из наших читателей рассказал корреспонденту Onliner, что за машиной в тот момент велось преследование. И в ГАИ Минска эту информацию подтвердили.

Свидетель

Как сообщалось, с корреспондентом Onliner связался наш читатель, который рассказал: за Ford велось преследование.

— Три девушки, двое парней. Уходили от ГАИ. За ними экипаж ехал, а они не останавливались. Занесло на мосту, и влетели в отбойник, — рассказал собеседник. — Ехали мимо гостиницы «Минск», а откуда стартовали — не понятно. Скорее всего, из клуба ехали. Вряд ли бы трезвые стали уходить от ГАИ.

ГАИ

Версия нашего читателя подтверждается.

ГАИ Минска сообщает: «Сотрудники отдела ГАИ Советского РУВД столицы обратили внимание на автомобиль Ford Focus, который в 5:35 выезжал на проспект Независимости с улицы Ленина. В машине в движении были открыты двери. Инспекторы ДПС подали сигнал об остановке автомобиля с помощью проблесковых маячков и звуковой сигнализации, однако водитель проигнорировал требование и увеличил скорость. Началось преследование. На неоднократные требования милиционеров об остановке водитель не реагировал. Проезжая по путепроводу, он не справился с управлением, выехал на встречку, затем наехал на бордюрный камень. Далее произошло опрокидывание транспортного средства».

Госавтоинспекция также опубликовала видео из служебного автомобиля, на запись попал момент аварии на путепроводе.

Как сообщалось, сегодня около 5:40 23-летний водитель автомобиля Ford, двигаясь на высокой скорости по проспекту Независимости в Минске, не справилась с управлением и совершила наезд на бордюрный камень. После этого автомобиль переместился на встречную полосу движения.

На момент происшествия в автомобиле находилось пять человек: три девушки и двое парней. Все доставлены в учреждение здравоохранения Минска. По предварительным данным, водитель автомобиля Ford находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Следственный комитет просит тех, кто располагает какими-либо сведениями о происшествии, обратиться по телефонам (8 017) 389-55-55 и 8 033 333-67-19.

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by или t.me/vitpetrovich.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня утром на путепроводе, который связывает проспект Независимости и улицу Московскую, в серьезную аварию попал автомобиль Ford Focus, в котором находились пятеро...
 
Новости дня
Новости разные
 
Фотофакт. Вслед за Ригой. В Вильнюсе вместо красно-зеленого теперь тоже развивается БЧБ-флаг
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by