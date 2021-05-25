Видео: за Ford, который опрокинулся на путепроводе в центре Минска, велось преследование (видео)

Источник материала: Onliner

Сегодня утром на путепроводе, который связывает проспект Независимости и улицу Московскую, в серьезную аварию попал автомобиль Ford Focus, в котором находились пятеро молодых людей: три девушки и два парня. Один из наших читателей рассказал корреспонденту Onliner, что за машиной в тот момент велось преследование. И в ГАИ Минска эту информацию подтвердили.

Свидетель

Как сообщалось, с корреспондентом Onliner связался наш читатель, который рассказал: за Ford велось преследование.

— Три девушки, двое парней. Уходили от ГАИ. За ними экипаж ехал, а они не останавливались. Занесло на мосту, и влетели в отбойник, — рассказал собеседник. — Ехали мимо гостиницы «Минск», а откуда стартовали — не понятно. Скорее всего, из клуба ехали. Вряд ли бы трезвые стали уходить от ГАИ.

ГАИ

Версия нашего читателя подтверждается.

ГАИ Минска сообщает: «Сотрудники отдела ГАИ Советского РУВД столицы обратили внимание на автомобиль Ford Focus, который в 5:35 выезжал на проспект Независимости с улицы Ленина. В машине в движении были открыты двери. Инспекторы ДПС подали сигнал об остановке автомобиля с помощью проблесковых маячков и звуковой сигнализации, однако водитель проигнорировал требование и увеличил скорость. Началось преследование. На неоднократные требования милиционеров об остановке водитель не реагировал. Проезжая по путепроводу, он не справился с управлением, выехал на встречку, затем наехал на бордюрный камень. Далее произошло опрокидывание транспортного средства».

Госавтоинспекция также опубликовала видео из служебного автомобиля, на запись попал момент аварии на путепроводе.

Как сообщалось , сегодня около 5:40 23-летний водитель автомобиля Ford, двигаясь на высокой скорости по проспекту Независимости в Минске, не справилась с управлением и совершила наезд на бордюрный камень. После этого автомобиль переместился на встречную полосу движения.

На момент происшествия в автомобиле находилось пять человек: три девушки и двое парней. Все доставлены в учреждение здравоохранения Минска. По предварительным данным, водитель автомобиля Ford находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Следственный комитет просит тех, кто располагает какими-либо сведениями о происшествии, обратиться по телефонам (8 017) 389-55-55 и 8 033 333-67-19.

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