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Видео: за Ford, который опрокинулся на путепроводе в центре Минска, велось преследование (видео)
Источник материала: Onliner
Сегодня утром на путепроводе, который связывает проспект Независимости и улицу Московскую, в серьезную
Свидетель
Как сообщалось, с корреспондентом Onliner связался наш читатель, который рассказал: за Ford велось преследование.
— Три девушки, двое парней. Уходили от ГАИ. За ними экипаж ехал, а они не останавливались. Занесло на мосту, и влетели в отбойник, — рассказал собеседник. — Ехали мимо гостиницы «Минск», а откуда стартовали — не понятно. Скорее всего, из клуба ехали. Вряд ли бы трезвые стали уходить от ГАИ.
ГАИ
Версия нашего читателя подтверждается.
ГАИ Минска сообщает: «Сотрудники отдела ГАИ Советского РУВД столицы обратили внимание на автомобиль Ford Focus, который в 5:35 выезжал на проспект Независимости с улицы Ленина. В машине в движении были открыты двери. Инспекторы ДПС подали сигнал об остановке автомобиля с помощью проблесковых маячков и звуковой сигнализации, однако водитель проигнорировал требование и увеличил скорость. Началось преследование. На неоднократные требования милиционеров об остановке водитель не реагировал. Проезжая по путепроводу, он не справился с управлением, выехал на встречку, затем наехал на бордюрный камень. Далее произошло опрокидывание транспортного средства».
Госавтоинспекция также опубликовала видео из служебного автомобиля, на запись попал момент аварии на путепроводе.
Как
На момент происшествия в автомобиле находилось пять человек: три девушки и двое парней. Все доставлены в учреждение здравоохранения Минска. По предварительным данным, водитель автомобиля Ford находилась в состоянии алкогольного опьянения.
Следственный комитет просит тех, кто располагает какими-либо сведениями о происшествии, обратиться по телефонам (8 017) 389-55-55 и 8 033 333-67-19.
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Сегодня утром на путепроводе, который связывает проспект Независимости и улицу Московскую, в серьезную аварию попал автомобиль Ford Focus, в котором находились пятеро...
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