«После того, как назвал этот адрес, никто больше не звонил». Куда «посылать» почтовых «бизнесменов»

Источник материала: Onliner

Деньги (причем большие) лежат под ногами, надо только уметь их поднимать. Так рассуждают многие не отягощенные совестью и стыдливостью люди. Отсюда у нас такое количество «ходоков» по квартирам, предлагающих «очень нужные» услуги по ремонту окон, электрики, вентиляционных шахт и прочее-прочее. Еще один вид заработка — отправка посылок по городам и весям: человек якобы выигрывает ценный приз в каком-то розыгрыше интернет-магазина (в котором никогда ничего не заказывал), а в ответ всего-то и надо — оплатить посылочку. Ну кто не найдет 40—50 рублей, чтобы стать богаче на один видеорегистратор, надувной диван, цепочку или что-то еще очень нужное?

Но, как водится, бесплатный сыр только в мышеловке. За свои кровные человек, как правило, получает в подарок сверток бумаг (для солидности веса посылки), дешевую туалетную воду и несколько сертификатов с пояснениями: закажите у нас товар на гораздо более солидную сумму и вот тогда обретете свою прелесть. Бизнес не новый, но «добровольцы» находятся снова и снова, пополняя кошельки предприимчивых товарищей и товарок.

Но в каждой системе есть баг. Знакомые с подобным бизнесом белорусы решили «разорять» дельцов, не забирая посылки или называя несуществующие адреса.

— Мне тоже звонили из такого магазина, — пишет один из форумчан. — Решил поиграться с ними. Сначала отправил на чужой (не существующий) адрес. Как только посылка пришла в то отделение, сразу же начались звонки и СМС от сотрудников магазина: «Когда заберете?» После очередного звонка я попросил переслать на другой адрес (типа поменял место жительства) и сказал адрес: Минск, ул. Раковская, 38 (Прокуратура Минска. — Прим. Onliner). И вот 13 мая доставили в отделение. Как ни странно, больше никто не звонит, не предлагает забрать с почты, — делится рецептом «антидота» молодой человек (лучше не повторяйте это упражнение).

Форумчанин стал не единственным, кто отправил дельцов «по известному адресу». Были и те, кто соглашался на отправку посылки, но не забирал ее с почты. На что, по словам минчан, сотрудники магазина очень бурно реагировали, обещая подать в суд на строптивого клиента, который по телефону сделал заказ, а значит, обязан выполнить свою часть сделки. Так может ли малоизвестный интернет-магазин, сам инициирующий контакт, обратиться в суд с иском? Ситуацию объясняет юрист.

— Подтверждая факт отправки товара из интернет-магазина, покупатель тем самым подтверждает факт заключения договора розничной купли-продажи (ч. 2 п. 8 Правил розничной торговли по образцам). До момента заключения договора интернет-магазин обязан предоставить покупателю определенную информацию путем ее размещения на сайте. В части доставки товаров к ней относятся (абз. 8—9 п. 4, ч. 1 п. 6 Правил торговли по образцам; подп. 4.1 п. 4 ст. 7, ч. 2 п. 9 ст. 7 Закона о защите прав потребителей):

способ доставки;

информация о том, что при получении покупатель должен предъявить паспорт (иной правоустанавливающий документ);

информация об адресах объектов почтовой связи.

С такой информацией покупателя должен был ознакомить при общении представитель продавца. Согласно ч. 1 ст. 15 Закона о почтовой связи, ч. 1 п. 152 Правил оказания услуг почтовой связи, почтовые отправления, принятые почтой от интернет-магазина, принадлежат отправителю до момента их доставки (вручения) адресату (покупателю). Покупатель имеет право отказаться от поступившей на его имя посылки (товара) (п. 155 Правил оказания услуг почтовой связи). Такой отказ расценивается как отказ от договора розничной купли-продажи.

Однако покупатель должен понимать, что в этом случае он должен возместить продавцу расходы, понесенные тем в связи с совершением действий по выполнению договора (п. 3 ст. 467 ГК).

В рассматриваемом случае это может быть стоимость услуг оператора почтовой связи по доставке товара покупателю и его возврату интернет-магазину.

В случае отказа покупателя от оплаты продавцу почтовых расходов последний может обратиться в суд за взысканием их в судебном порядке.

В силу ст. 179 Гражданского процессуального Кодекса продавец должен будет доказать, что договор розничной купли-продажи заключался с конкретным покупателем и что именно этот покупатель обязан возмещать соответствующие почтовые расходы. При этом заставить покупателя прибрести товар (оплатить его стоимость) продавец не может.