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Дело в отношении Николая Дедка передано в суд

25.05.2021 11:33 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Следственное управление УСК по городу Минску завершило расследование уголовного дела, возбужденного в отношении анархиста Николая Дедка.

«Расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы прокурору для направления в суд», - говорится в сообщение Следственного комитета РБ.

По завершении расследования Николаю Дедку предъявлено обвинение по:

ч. 1 ст. 342 (активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителям власти, повлекшее нарушение работы транспорта);

ч. 2 ст. 361 (распространение материалов, содержащих призывы к совершению действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, с использованием глобальной сети Интернет);

ч. 1 ст. 295-3 (незаконные действия в отношении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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Следственное управление УСК по городу Минску завершило расследование уголовного дела, возбужденного в отношении анархиста Николая Дедка.
 
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