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Павел Северинец приговорен к 7 годам строгого режима

25.05.2021 11:33 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Суд приговорил оппозиционного политика Павла Северинца к 7 годам лишения свободы в отбыванием в колонии строго режима за якобы организацию массовых беспорядков.

Проходящие с ним по делу Павел Юхневич и Максим Винярский приговорены к 5 годам лишения свободы, Ирина Счастная получила 4 года общего режима.

 
 
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Суд приговорил оппозиционного политика Павла Северинца к 7 годам лишения свободы в отбыванием в колонии строго режима за якобы организацию массовых беспорядков.
 
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