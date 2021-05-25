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Павел Северинец приговорен к 7 годам строгого режима
Источник материала: АФН
Суд приговорил оппозиционного политика Павла Северинца к 7 годам лишения свободы в отбыванием в колонии строго режима за якобы организацию массовых беспорядков.
Проходящие с ним по делу Павел Юхневич и Максим Винярский приговорены к 5 годам лишения свободы, Ирина Счастная получила 4 года общего режима.
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Суд приговорил оппозиционного политика Павла Северинца к 7 годам лишения свободы в отбыванием в колонии строго режима за якобы организацию массовых беспорядков.
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