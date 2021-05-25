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СК раскрыл детали "дела Дедка": "радикальный" ТГ-канал и бутылки с бензином

25.05.2021 11:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Следственное управление по городу Минску завершило расследование уголовного дела анархиста Николая Дедка, сообщает пресс-служба СК. Дело передано прокурору для направления в суд.

СК раскрыл детали "дела Дедка": "радикальный" ТГ-канал и бутылки с бензином
На фото после задержания видны следы избиения
По информации следствия, 23 августа Дедок активно участвовал в акции протеста в Минске. "Осознавая противоправность своих действий и оказывая явное неповиновение законным требованиям сотрудников милиции, он вместе с неустановленными лицами нарушал общественное спокойствие и блокировал движение транспорта", — заявляет пресс-служба СК.

Также его обвиняют в администрировании "радикального телеграм-канала". Мол, этот канал был направлен "на причинение ущерба национальной безопасности Республики Беларусь". Согласно следствию, Дедок использовал методы, "направленные на дестабилизацию обстановки в стране, искусственное нагнетание напряженности и противостояния в обществе, распространение идеологии экстремизма". 

Задержали анархиста в ноябре 2020 года на арендованной квартире в Осиповичском районе. Во время обыска в квартире якобы обнаружили стеклянные бутылки с "коктейлем Молотова".

Дедку предъявили обвинение по трем статьям Уголовного кодекса:

342 — активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителям власти, повлекшее нарушение работы транспорта;

361 — распространение материалов, содержащих призывы к совершению действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, с использованием глобальной сети Интернет;

295-3 — незаконные действия в отношении предметов, поражающее действие действие которых основано на использовании горючих веществ.
 
Теги: Минск
 
 
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Следственное управление по городу Минску завершило расследование уголовного дела анархиста Николая Дедка, сообщает пресс-служба СК. Дело передано прокурору для...
 
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