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Официальный представитель МИД РФ назвала истерикой реакцию Запада на посадку Ryanair

25.05.2021 11:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Реакция стран Запада на ситуацию с посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске имеет истерический характер. Об этом заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции «Вести ФМ», пишет ТАСС.






«Про насильственные захваты, как арестовывали без суда и следствия, просто на основе подброшенных спецслужбами материалов или совершенных провокаций, как перевозили из одних стран в другие абсолютно беззаконно людей, граждан третьих стран… Это вообще там не считается, это норма, рутина. <…> И на фоне этого у Запада почему-то начинается истерика. Почему — мы опять же понимаем. Потому что Беларусь на повестке», — сказала она.
 
Теги: Минск
 
 
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Реакция стран Запада на ситуацию с посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске имеет истерический характер. Об этом заявила во вторник официальный представитель...
 
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