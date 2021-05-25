|
Тематику Беларуси и РФ лидеры ЕС на саммите обсуждают без электронных гаджетов в зале
Источник материала: Партизан
Председатель Европейского совета Шарль Мишель распорядился, чтобы часть повестки открывшегося в Брюсселе в понедельник саммита ЕС, посвященная Беларуси и России, прошла при полном отсутствии в зале заседаний мобильных телефонов, планшетов и иных электронных устройств.
"Для обеспечения конфиденциальности обсуждения Беларуси и России на Европейском совете его председатель попросил провести дискуссию без электронных устройств", - сообщил в твиттере Баренд Лейц, пресс-секретарь Мишеля.
Ранее европейские СМИ сообщали, что в зал заседаний саммита ЕС нельзя будет пронести никакие гаджеты, так как "стратегические дебаты" по России предполагают полную конфиденциальность.
Кроме того, утверждали некоторые авторы публикаций, в Брюсселе якобы опасаются прослушки дискуссии спецслужбами России.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Председатель Европейского совета Шарль Мишель распорядился, чтобы часть повестки открывшегося в Брюсселе в понедельник саммита ЕС, посвященная Беларуси и России,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)