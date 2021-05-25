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Депутаты единогласно приняли обращение к Александру Лукашенко о введении единого дня голосования

25.05.2021 11:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусские депутаты единогласно приняли обращение к президенту с просьбой провести выборы в местные советы депутатов и парламент одновременно.


"Депутаты единогласно проголосовали за принятие обращения палат парламента - национального собрания Республики Беларусь к президенту с просьбой внести в палату представителей законопроект об изменении Конституции, предусматривающий возможность проведения выборов в местные советы депутатов 29-го созыва одновременно с проведением выборов в Палату представителей восьмого созыва", - говорится в телеграм-канале Палаты представителей во вторник.

Там уточняется, что данный вопрос также будет рассмотрен сегодня Советом республики.

На минувшей неделе глава Центризбиркома Лидия Ермошина заявила, что поддерживает введение единого дня голосования на выборах депутатов всех уровней. Она отмечала, что в случае положительного решения ближайшие выборы в местные советы депутатов будут перенесены с начала 2022 года на 2023 год. При этом глава ЦИК подчеркивала, что до проведения конституционного референдума избирательное законодательство в Беларуси меняться не будет. 
 
 
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Белорусские депутаты единогласно приняли обращение к президенту с просьбой провести выборы в местные советы депутатов и парламент одновременно.
 
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