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Беларусь готовит ответ на провокацию с заменой государственного флага в Риге

25.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Риге, где сейчас проходит чемпионат мира по хоккею, государственный флаг Беларуси заменили на знамя белорусской оппозиции, передает «МИР 24».

Госсимвол поменяли мэр латвийской столицы и министр иностранных дел страны. Так еврочиновники отреагировали на инцидент с самолетом Афины-Вильнюс, который накануне приземлился в Минском аэропорту.

Федерация хоккея Беларуси направила ноту протеста в адрес президента Международной федерации хоккея Рене Фазеля, оргкомитета чемпионата мира в Риге и руководства Федерации хоккея Латвии. О готовности принять ответные санкции заявил белорусский МИД.

«Послу был заявлен решительный протест в связи с этим инцидентом. Было четко доведено, что это является циничным попранием норм международного права, фактически актом государственного вандализма. Для нас абсолютно неприемлимы подобные действия, направленные против суверенного государства и суверенной нации», – заявил глава МИД Беларуси Владимир Макей.

«Федерация хоккея Беларуси считает жест рижской администрации актом глубокого неуважения и беспрецедентного давления по отношению к нашим спортсменам. Мы неоднократно говорили о том, что наши хоккеисты поехали на чемпионат мира доказать состоятельность нашей страны на хоккейной площадке, а не на политической трибуне, куда нас неоднократно пытались втаскивать еще в период подготовки к совместному чемпионату мира», – отметил председатель Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков.

Возле посольства Латвии в Минске в знак протеста прошел митинг. Белорусы выразили свое недовольство действиями латвийской стороны. Замена флага – это неуважение к народу, заявили собравшиеся.



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Теги: Минск
 
 
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Госсимвол поменяли мэр латвийской столицы и министр иностранных дел страны.
 
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