Власти понесут финансовые потери, а Беларусь признают небезопасной страной

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«Финансовые потери могут быть очень существенными»





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«Власти уже много раз обещали наказать тех, кто с их точки зрения координирует протесты. И такой акцией они демонстрируют, что у них длинные руки и что даже, казалось бы, в совершенно безопасной ситуации может произойти внезапное задержание. Власти демонстрируют неотвратимость наказания за политическую позицию», – сказал Казакевич.

«Опасаться за безопасность нужно в любом случае. Стоит избегать перелетов и поездок, которые могут закончится встречей с белорусскими силовиками. Но вместе с тем не стоит впадать в панику: задержание и арест на территории Европейского Союза все еще выглядят маловероятными по причинам сложности такой операции для спецслужб и угрозы непредсказуемых последствий для белорусских властей. Операции, подобные воскресной, очень рискованные, поэтому не думаю, что они будут проводиться в массовом порядке», – считает Казакевич.

«А издержки будут. Европейские страны, как это уже сделала Литва, могут запретить полеты самолетов над территорией Беларуси. Могут запретить «Белавиа» работать на европейском рынке. Может быть расширен и усилен четвертый пакет санкций, или скорее всего будет разработан пятый пакет против официального Минска», – полагает Казакевич.

«Финансовые потери могут быть очень существенными, не говоря уже о политических. Беларусь больше не будет восприниматься как безопасная страна – даже для перелетов и посещения ее гражданами стран Евросоюза. А это удар по туристическому потоку и новые финансовые потери», – считает Казакевич.

«Режим перешел к действиям, которые создают проблемы для международной безопасности»





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«Думаю, они действуют в логике зачистки всего поля, как они себе это представляют. Согласно легенде, все протесты инспирированы из-за рубежа, телеграм-каналы играют очень значимую роль в поддержании протестной активности. А значит в них видят основных врагов. Арест Протасевича – символическое действие, которое должно показать контроль власти над ситуацией и разгром врагов», – сказал Егоров.

«Очевидна манипуляция правилами по регулированию гражданской авиации. Возможности суверенного государства были использованы для преследования политического противника. Но в данном инциденте были нарушены не только права Романа Протасевича, но и более 100 иностранных пассажиров», – отметил Егоров.

«Можно ожидать как минимум международного расследования. Возможны ограничения, связанные с полетами над территорией Беларуси», – считает Егоров.

«Поскольку это действие воспринимается как явное нарушение норм международного регулирования, то оно может послужить дополнительным фактором ускорения введения в действие новых санкционных пакетов. Но напрямую, думаю, инцидент до окончания расследования не будет связываться с санкциями», – полагает Егоров.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Власти понесут финансовые потери, а Беларусь признают небезопасной страной Чем объясняются дерзкие действия белорусских властей?

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