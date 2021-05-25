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Носович озвучил гипотезу, почему Минск не хочет замять конфликт с Западом

25.05.2021 11:47 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Минск не хочет замять конфликт с Западом" data-media-descr="Как связаны между собой ситуация с самолетом Ryanair и задержание Романа Протасевича, недавнее раскрытие заговора политологов против Лукашенко, и расследование дел о геноциде белорусов во время войны, рассуждает политический аналитик Александр Носович. " data-rubric="radio" data-rubric-url="/radio/" data-rubric-title="Радио" data-rubric-subtitle="Радио. Подкасты и стримы из студии радио Sputnik Беларусь" data-subscribe-itunes="" data-subscribe-googlepodcasts="" data-subscribe-tunein="" data-subscribe-castbox="" data-subscribe-soundstream="" data-subscribe-rss="https://sputnik.by/export/itunes/rss2/radio.xml" data-subscribe-ria="" data-podcast="">
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Носович озвучил гипотезу, почему Минск не хочет замять конфликт с Западом

Задержание Романа Протасевича в Национальном аэропорту Минск надо рассматривать в общем контексте с двухдневным саммитом Европейского совета, проходящим сейчас в Брюсселе, и предстоящей на этой неделе встречей Лукашенко и Путина в Сочи, заявил эксперт в комментарии на радио Sputnik. Очевидно, что воскресные события повлияют как на то, так и на другое, убежден собеседник Sputnik. 

© Photo : Telegram / Жёлтые СЛИВЫ
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"На западном направлении действия белорусских властей лишают их всякого возможного маневра для того, чтобы спустить на тормозах конфликт со странами НАТО и ЕС и дать существующим трениям между Минском и европейскими столицами срастись, чтобы потом начать с чистого листа", ― рассуждает Носович.

Отношения Беларуси с Россией и Западом за последние 15 лет развивались циклично ― ухудшение отношений с Западом и нормализация отношений внутри Союзного государства несколько раз сменялись похолоданием в отношениях с Москвой при встречном движении в сторону США и ЕС, однако такой цикл был сломан в августе 2020 года, говорит Носович.

"Мы видим, что белорусская власть не делает шагов для деэскалации отношений с европейскими государствами. И задержание Протасевича, и раскрытие так называемого заговора политологов, и решение Генпрокуратуры поднимать на уровне Гаагского трибунала вопрос о военных преступлениях против белорусов во время войны до уровня признания их геноцидом белорусского народа ― это все свидетельства того, что официальный Минск не хочет все замять и спустить на тормозах, наоборот, он выбирает проактивную наступательную позицию и не дает возможности создать какой-то плот, чтобы стороны когда-нибудь при президенте Лукашенко могли пойти навстречу друг другу", ― говорит Носович.

Что произошло с самолетом Ryanair 

Лайнер Ryanair 23 мая следовал по маршруту Афины – Вильнюс,  однако после сообщения о минировании был вынужден экстренно приземлиться в Национальном аэропорту Минск.

К месту направили аварийно-спасательную технику, саперно-пиротехническую группу МВД и следственно-оперативную группу. Была проведена проверка багажа, а также дополнительный досмотр пассажиров. Вечером самолет вылетел в Вильнюс.

В ходе проверки был задержан находившийся на борту самолета Роман Протасевич – экс-главред и редактор Telegram-каналов, признанных в Беларуси экстремистскими. В ноябре минувшего года КГБ Беларуси внес Протасевича в список причастных к терроризму. В отношении него возбуждены уголовные дела по трем статьям УК.

После инцидента в аэропорту в понедельник стало известно, что лидеры стран Евросоюза приняли решение закрыть европейское небо для самолетов из Беларуси.

Гипотезу политического аналитика о том, почему события развиваются именно таким образом, слушайте в аудиозаписи комментария на радио Sputnik Беларусь.

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Теги: Минск
 
 
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