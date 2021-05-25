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На стороне цвета: Кейт Миддлтон в ультрамодном блейзере Zara восхитила сеть
25.05.2021 11:47 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Жена принца Уильяма Кейт Миддлтон приятно удивила стильных поклонников: герцогиня вышла в свет в модном блейзере из масс-маркета самого пронзительного оттенка.
Для своего появления на публике Миддлтон выбрала неожиданно яркий образ: демократичный блейзер от Zara пронзительно-синего цвета и плиссированную юбку в тон от британского бренда Hope Fashion.
Свой ансамбль послушная герцогиня дополнила парой замшевых лодочек и сумкой-клатчем в коричневых оттенках.
Поклонники восхитились образом герцогини и еще раз отметили, что только Кейт и королева Испании Летиция могут так красиво смотреться в одежде из масс-маркета.
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"Соперница" Меган Маркл еще раз продемонстрировала свою любовь к масс-маркету и неприлично яркому цвету.
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