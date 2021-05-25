На стороне цвета: Кейт Миддлтон в ультрамодном блейзере Zara восхитила сеть

Источник материала: Sputnik Беларусь

Жена принца Уильяма Кейт Миддлтон приятно удивила стильных поклонников: герцогиня вышла в свет в модном блейзере из масс-маркета самого пронзительного оттенка.

Любовь Миддлтон к популярному бренду масс-маркета Zara известна давно: герцогиня не раз выходила на публику в нарядах бюджетной марки, вдохновляя поклонниц на покупки. На этот раз "фаворитка" снова продемонстрировала свое постоянство в моде и сделала это во время официального тура по Шотландии.

Для своего появления на публике Миддлтон выбрала неожиданно яркий образ: демократичный блейзер от Zara пронзительно-синего цвета и плиссированную юбку в тон от британского бренда Hope Fashion.

Свой ансамбль послушная герцогиня дополнила парой замшевых лодочек и сумкой-клатчем в коричневых оттенках.

Поклонники восхитились образом герцогини и еще раз отметили, что только Кейт и королева Испании Летиция могут так красиво смотреться в одежде из масс-маркета.

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