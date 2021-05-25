Клуб бывших жен: Дженнифер Энистон скопировала образ Анджелины Джоли

Источник материала: Sputnik Беларусь

Американская актриса Дженнифер Энистон удивила поклонников: экс-супруга актера Брэда Питта вышла на публику в стиле своей соперницы Анджелины Джоли.

Любовный треугольник Питт – Энистон – Джоли не дает покоя публике даже спустя годы. Фанаты продолжают сравнивать бывших жен секс-символа Голливуда, их образы и роли в кино. И кажется, что актрисы неосознанно провоцируют подобные сравнения.

Наглядный пример - новое появление Энистон на улицах Беверли-Хиллз: звезда "Друзей" вышла на люди в наряде, как у Джоли.

Черное платье-комбинация мгновенно привлекло внимание фанатов, ведь в похожем образе любит ходить по магазинам главная соперница актрисы.

"Мне кажется или она оделась как Энджи?"; "Платье из гардероба Джоли"; "Джен, тебе не идет тотал блэк"; "В стиле Джоли, согласна", – прокомментировали фанаты в соцсетях.

Как и "разлучница" в идеальном браке звезды с Питтом, Энистон решила уравновесить коктейльный наряд простой обувью – шлепанцами с пушистой отделкой и элегантной сумкой через плечо. Маска и солнечные очки – для защиты от вирусов и папарацци.

Напомним, что недавно в сети обсуждали новый образ Джоли – в балахоне , который визуально прибавил актрисе несколько килограммов.

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