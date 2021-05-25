Экономист: «В самом плохом сценарии Беларусь может потерять до 2,5% ВВП только от транспортного скандала»

Источник материала: Салiдарнасць

К концу года Беларусь может ожидать беспрецедентный финансовый кризис.





Отказ европейских авиакомпаний от полетов над Беларусью и приостановка разрешений на полеты «Белавиа» в европейском воздушном пространстве может вызвать не только углубление политического кризиса, но и принести немалые экономические потери.

Помимо издержек «Белавиа», например, потеряет немалые деньги госпредприятие «Белаэронавигация», которое зарабатывает на сопровождении бортов в белорусском воздушном пространстве. А ведь еще в прошлом году предприятие было настолько прибыльным, что его обязали перечислить часть дохода в государственный целевой бюджетный фонд национального развития.

Но это частные случаи. Чем глобально грозит официальному Минску эскалация конфликта и «потеря неба»? Руководитель Научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук в экспресс-комментарии отмечает:

– Мы пока до конца не знаем, какими будут санкции – будет это относительно мягкий вариант или более жесткий. Запрет «Белавиа» летать в Евросоюз – это то, что, по сути, обнуляет существование компании «Белавиа» и ставит на грань банкротства всю инфраструктуру авиации, в том числе аэропорт «Минск-2».

Как оценить последствия? Если сюда были вложены сотни миллионов долларов, понятное дело, вернуть кредиты и обслужить их будет невозможно, и это будет бремя на налогоплательщиков, потребует прямых дотаций из бюджета для того, чтобы всю эту инфраструктуру как-то содержать. «Белавиа» сейчас немножко ожила, и самолеты Беларусь закупала… Но теперь значение страны как авиационного хаба, когда самолеты из России и из Азии садились здесь и потом можно было пересесть на самолеты, уже летящие в Европу, практически разрушено.

Если же будут введены ограничения еще и на перелеты транспортных самолетов, то речь вообще идет о том, что все деньги и ресурсы, которые были потрачены на монетизацию транзитного потенциала Беларуси, могут встать под вопросом.

«Шелковый путь», например, имеет смысл для Китая, когда он не заканчивается тупиком в Беларуси, а идет дальше и дает возможность работать с Европейским союзом. Сегодня работать с ЕС практически невозможно. И миллиарды долларов, которые потенциально были заинвестированы, становятся тупиковыми.

Или взять логистику. Если будут приняты решения по транспорту вообще, не только по авиационному (можно предположить даже такое ограничение) – опять-таки, это большие потери.

В самом плохом сценарии Беларусь может потерять до 2,5% ВВП только от транспортного системного скандала. Самый «мягкий» вариант – это банкротство «Белавиа», Национального аэропорта «Минск-2» и авиационной инфраструктуры.

На выручку могут прийти российские бизнесмены, которые могут предложить купить эту инфраструктуру или войти в капитал этих компаний. Но такой вариант означает лишение статуса независимых белорусских предприятий.

Безусловно, бенефициаром «самолетного скандала» является российский бизнес, который управляет рисками по-другому, имеет возможность политического (в том числе внешнеполитического, военного), дипломатического и информационного влияния на белорусские власти. А в таком режиме, когда резко ограничено количество покупателей, естественно, цена активов может быть радикально другой.

И это я еще не говорю о последствиях, связанных с «заморозкой» инвестиционных линий, технической помощи, а также инвестиций, которые в подобной ситуации в Беларусь точно не пойдут. Поэтому общие системные потери от продолжения или эскалации конфликта, расширения санкций и даже отказа иметь дело с Беларусью могут оцениваться как минимум в 5% ВВП.

Если в текущем году как-то можно будет «вырулить в ноль», даже в условиях благоприятной конъюнктуры, то в следующем году цена последствий будет очень серьезной. Без радикального снижения расходов государства и предприятий или населения Беларусь обойтись не сможет. Возможен вариант, который уже использовался в нашей стране: инфляционно-девальвационный налог, при помощи которого легко можно собрать с населения и бизнеса миллиарды долларов для обслуживания текущих долгов и покрытия обязательств.

По мнению Ярослава Романчука, если на грядущей встрече с Путиным Лукашенко не примет условия России, то «жесткач» может усилиться в том числе из-за отказа России покупать белорусские облигации, рассматривать предложения по покупке активов:

– Тогда ситуация в разы усугубится, и к концу года мы будем иметь беспрецедентный в истории Беларуси системный финансовый бюджетный кризис.